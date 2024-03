Joe Biden e le sneakers anti-caduta per far restare il presidente Usa in piedi: il soprannome è quasi comico

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Recentemente il presidente americano Joe Biden è stato fotografato con ai piedi delle scarpe particolari: si tratta di un paio di sneakers “ad alta stabilità”, progettate per impedire a chi le indossa di cadere. Ma, a parte l’equilibrio, queste scarpe hanno donato al presidente anche un nuovo soprannome.

Le sneakers di Joe Biden

Nell’ultimo mese, molti cittadini americani hanno notato qualcosa di diverso in Joe Biden: le scarpe. Il presidente degli Stati Uniti difatti, è stato fotografato più di una volta con ai piedi delle sneakers molto particolari.

Sono delle scarpe nere, dalla pianta molto larga, ideate per offrire massimo supporto a chi le indossa. Si chiamano Hoka Transport, costano tra i 150 e i 200 dollari americani (tra i 140 e i 185 euro) e sono definite “ottime per la stabilità” e “progettate per il massimo comfort e supporto durante le passeggiate o le escursioni”.

Un post nel quale il Comitato Nazionale Repubblicano (RNC) deride le scarpe di Joe Biden, delle sneakers progettate per impedire a chi le indossa di cadere

Ma queste scarpe, che sono anche state approvate dall’American Podiatric Association e considerate ottime per “la salute dei piedi”, hanno però regalato a Joe Biden un nuovo soprannome oltre a una nuova stabilità.

Dalle scarpe al soprannome

Oltre alla forma poco comune e ai movimenti pochi fluidi dell’81enne Joe Biden, il più anziano presidente della storia degli Stati Uniti d’America, anche l’azienda Hoka ci ha messo del suo per regalare un nuovo soprannome Biden.

Secondo l’azienda infatti, le Transport hanno numerosi vantaggi, tra i quali il comfort e la sensazione di “camminare nell’aria”. Motivo per il quale, con un facile parallelismo con una delle scarpe più famose di sempre, le Air Jordan, da un po’ di tempo a questa parte Biden viene chiamato con l’appellativo di “Air Joe”.

Per quanto possa sembrare un leggero discorso social, in realtà è una questione che ha conseguenze reali, soprattutto in un Paese come gli Stati Uniti. In uno degli ultimi sondaggi di di ABC News/Ipsos infatti, Joe Biden è considerato troppo vecchio per un altro mandatodall’86% degli americani, preoccupato anche dal possibile decadimento delle sue capacità cognitive.

Le critiche a Joe Biden

Joe Biden è stato ripreso in diverse cadute rovinose durante il suo mandato, e solo di recente si è saputo che tali inciampi hanno portato alla diagnosi di una neuropatia sensoriale periferica, patologia che causa danni ai nervi del piede.

Nonostante ciò, come riportato dall’New York Post, molti elettori hanno affermato di aver utilizzato le scarpe in seguito a problemi di salute, e di trovarle “molto comode, ma in ogni caso non voglio vedere il mio presidente indossarle”.

Come se non bastasse, mentre gli alleati hanno invitato Biden a “camminare per distanze brevi davanti alle telecamere”, il Comitato Nazionale Repubblicano (RNC) non si è lasciato sfuggire l’occasione di deridere il presidente, sottolineando come i servizi segreti ora posizionano un agente in fondo alle scale quando Biden sbarca dall’aereo.