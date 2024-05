Joe Bastianich abbandona L'Isola dei Famosi per problemi di salute: come sta l'ex giudice di Masterchef

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5 lunedì 13 maggio, Joe Bastianich ha annunciato di aver deciso di abbandonare il programma condotto da Vladimir Luxuria per problemi di salute. Ma cosa ha avuto e come sta l’ex giudice di Masterchef Italia?

L’annuncio di Joe Bastianich a L’Isola dei Famosi

Joe Bastianich, nel corso della puntata, è stato accolto da Elenoire Casalegno in Palapa e qui ha spiegato la sua situazione.

L’annuncio dell’ex giudice di Masterchef Italia: “Io me ne vado. La dottoressa mi ha consigliato di non continuare ed è una decisione che mi rattrista profondamente a livello personale. Quindi, purtroppo, devo lasciare L’Isola. È una situazione difficile per me, ma è necessario”.

La reazione di Vladimir Luxuria

La conduttrice de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha reagito così all’annuncio di Joe Bastianich: “Sai che tu sei un pezzo da novanta e tutti vorremmo che tu restassi sull’Isola. So quello che hai sofferto in questi giorni, lo hanno visto anche gli altri naufraghi. Tra continuare ad avere una persona così forte in trasmissione e tutelare la sua salute, senza dubbio siamo dalla parte della tua salute, caro Joe. Grazie di esserti raccontato e della tua umanità”.

Cosa ha avuto Joe Bastianich e come sta ora

Già prima dell’annuncio ufficiale dell’addio a L’Isola dei Famosi, Joe Bastianich aveva lasciato la Playa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

Valentina Vezzali aveva spiegato: “Joe ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina. Gli ho consigliato di fare dei controlli”.

Fonte foto: ANSA

Ex giudice di Masterchef Italia, Joe Bastianich è anche un imprenditore e un cantante. A causa di alcuni problemi fisici, è stato costretto ad abbandonare il ruolo di concorrente de L’Isola dei Famosi.

I controlli medici a cui è stato sottoposto Joe Bastianich, purtroppo, hanno fatto emergere una situazione tale da spingere la dottoressa a consigliare all’ex giudice di Masterchef Italia di abbandonare la trasmissione. Seppur a malincuore, Bastianich ha dato retta ai medici e ha deciso di rinunciare a proseguire la sua avventura da concorrente dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria.

L’annuncio è arrivato nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda nella serata di lunedì 13 maggio, vista da 2.114.000 spettatori, per uno share del 16,6% (il più alto della prima serata, davanti a Il Clandestino e a Stasera tutto è possibile).