Jody Cecchetto difende il padre Claudio su Instagram dopo le battute fra Linus e Nicola Savino: "Un fesso"

Scoppia la polemica a distanza fra Jody Cecchetto e Linus. Il figlio del celebre talent scout Claudio Cecchetto si è schierato in difesa del padre su Instagram, dopo una frecciatina lanciata da Linus, direttore di Radio Deejay, durante la trasmissione “Deejay chiama Italia” con Nicola Savino. Il direttore di Radio Deejay aveva espresso giudizi negativi sul documentario Rai “People from Cecchetto“, definendolo “pochissimo interessante”, per poi lasciarsi andare a un siparietto in cui Claudio Cecchetto sarebbe stato definito “un fesso”. La reazione di Jody, noto come conduttore radiofonico e content creator, è stata veemente attraverso un video diffuso sui social.

Il video di Jody Cecchetto su Instagram

Nel video diffuso su Instagram, Jody Cecchetto esprime il suo disappunto per la definizione di “pochissimo interessante” attribuita da Linus al documentario, sottolineando il valore delle storie raccontate e difendendo il ruolo chiave di Claudio Cecchetto nella storia della radio italiana.

Il primogenito di Claudio Cecchetto mostra nel video uno spezzone in cui lo stesso Linus osserva, in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Radio Deejay, come senza suo padre l’emittente non sarebbe mai esistita.

“La parte che più mi è dispiaciuto sentire è stata proprio la parte del ‘fesso’ perché, come hai detto tu, quel fesso è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay” dice il figlio di Claudio Cecchetto nel video. “Anche solo per questo, senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra”.

Il messaggio di Jody Cecchetto

Jody enfatizza il legame affettuoso tra il padre e le personalità intervistate nel documentario, tra cui Jovanotti, Fiorello, Gerry Scotti e altri, evidenziando come l’esternazione di Linus in qualche modo sconfessi tante testimonianze illustri.

Il giovane Cecchetto rimarca poi la responsabilità di chi parla al microfono, suggerendo che l’osservazione di Linus potrebbe essere stata una “dissing-frecciatina becera da social”. Nonostante l’invito a una riflessione sulle parole pronunciate, Jody mantiene un tono misurato, riconoscendo il talento di Linus come uno degli speaker più amati d’Italia.

Cosa aveva detto Linus

L’intervento di Jody Cecchetto arriva diversi giorni dopo l’episodio in questione, ovvero un passaggio della trasmissione “Deejay chiama Italia” andata in onda il 21 dicembre.

Nel commentare i risultati del docu su Cecchetto, Linus aveva detto: “Malissimo Rai Uno, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante”. Nicola Savino aveva risposto: “Quanto sei fesso”, al che Linus aveva ribattuto: “Eh no, quanto è fesso quello”.

L’uscita di Jody Cecchetto è stata condivisa da tanti commenti, che hanno giudicato negativamente l’esternazione di Linus. Il conduttore radiofonico ha poi replicato al video di Jody commentando: “Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto”.