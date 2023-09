Jet “disperso” in Carolina del Sud, l’aviazione Usa chiede aiuto ai cittadini per ritrovare l’F-35

L’esercito americano ha chiesto aiuto agli abitanti della Carolina del Sud per ritrovare un jet F-35 che è andato perso dopo un incidente. I militari non riescono a capire dove siano finiti i resti del velivolo, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di domenica 17 settembre. Il pilota è riuscito a paracadutarsi fuori e le sue condizioni sono stabili.

“Se avete informazioni che possano aiutare le nostre squadre a localizzare l’F-35, chiamate il Base Defense Operations Center al numero 843-963-3600”.

Questo il messaggio dell’esercito, comparso su X (ex Twitter) che ha suscitato le reazioni ironiche di molti utenti social. Molti hanno scherzato paragonando la richiesta dell’aviazione Usa a quella del documentario “Pepsi, dov’è il mio jet?”. Altri, invece, hanno risposto chiedendo se avessero dato un’occhiata in Ucraina.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023