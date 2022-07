Jesolo, sparatoria in pieno centro: ferito un uomo. Panico tra i turisti, fuggono terrorizzati dai locali

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Serata di terrore nelle vie della movida di Jesolo (Venezia), in questi giorni piene di turisti. Ieri sera alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel centro della località balneare, facendo fuggire in ogni direzione le centinaia di persone presenti. A quanto pare si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra pusher rivali.

Sparatoria in pieno centro a Jesolo

L’episodio, riporta l’Ansa, è avvenuto nella sera di ieri, martedì 26 luglio, attorno alle 23.30 nel centro di Jesolo, tra via Verdi e piazza Marina. Tutto sarebbe nato da una lite tra due persone.

Nella via piena di turisti e villeggianti, due uomini iniziano a discutere in modo sempre più animato, fino a quando uno dei due si dà alla fuga. L’altro lo insegue, tira fuori una pistola e spara due colpi, colpendolo una volta alla schiena. Poi fuggono entrambi. Questa la ricostruzione di quanto accaduto sulla base delle testimonianze dei presenti.

Sparatoria in centro a Jesolo, panico tra i turisti

Il tutto si è consumato nel giro di alcuni secondi. Pochi attimi, ma che sono stati sufficienti per scatenare il panico nei tanti turisti che affollano in questi giorni la località balneare veneta.

I due spari hanno risuonato fortissimi tra le centinaia di persone presenti ieri sera nel centro di Jesolo. In tanti terrorizzati hanno iniziato a scappare in ogni direzione per mettersi in salvo, non capendo cosa fosse successo.

Sparatoria a Jesolo, la ricostruzione: lite tra due pusher

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili urbani. L’uomo colpito alla schiena mentre stava fuggendo è stato individuato poche ore dopo dalle forze dell’ordine e ora si trova piantonato all’ospedale di Mestre, dove è stato ricoverato in serie condizioni.

Gli inquirenti hanno passato la notte a sentire il racconto dei tanti presenti per ricostruire quanto accaduto. E hanno acquisito le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero dare un nome e un volto all’uomo che ha aperto il fuoco.

Stando ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di un regolamento di conti dovuto a questioni di spaccio di droga.