Jeremy Renner in lacrime mentre racconta l'incidente in tv: cos'è successo e cosa c'entra suo nipote

Tre mesi dopo il terribile incidente con uno spazzaneve che gli è quasi costato la vita, Jeremy Renner riappare in pubblico e racconta quanto successo in un’intervista che verrà trasmessa su ABC News. Nelle anticipazioni l’attore, visibilmente commosso, parla dell’incidente, del ricovero in ospedale e della riabilitazione.

Jeremy Renner racconta l’incidente in tv

Intitolata “Jeremy Renner: the Diane Sawyer interview – A story of terror, survival and triumph”, l’intervista andrà in onda su ABC News il prossimo 6 aprile, qualche giorno prima della prima uscita pubblica dell’attore dopo l’incidente, la premier mondiale della sua mini-docuserie Rennervations in arrivo su Disney+.

In attesa del 6 aprile sono stati diffusi alcuni estratti dell’intervista in cui Renner, l’Occhio di Falco dei film e serie tv Marvel, mostra le sue gambe che sono state schiacciate dallo spazzaneve nel suo ranch in Nevada.

L’attore racconta il dolore che ha provato e il fatto di essere rimasto sempre cosciente. E della lunga e dolorosa riabilitazione successiva.

Renner si commuove e risponde in lacrime quando Diane Sawyer gli dice “Ho saputo che hai chiesto scusa alla tua famiglia con il linguaggio dei segni”: “Ho scelto di sopravvivere. Non mi avrebbe ucciso, assolutamente. Ho perso molta carne e molte ossa in quest’esperienza, ma li ho sostituiti con titanio e amore”.

Cos’è successo e cosa c’entra il nipote

L’incidente è avvenuto il primo gennaio scorso nel ranch dell’attore a Lake Tahoe, in Nevada. Dopo le copiose nevicate dei giorni precedenti, Jeremy Renner era sul suo spazzaneve per liberare il viale di casa dalla neve.

Sceso dal mezzo per aiutare suo nipote a liberarsi della neve, l’attore era stato schiacciato dallo spazzaneve: il freno a mano non era stato inserito correttamente.

Renner era stato ricoverato in ospedale per un grave trauma toracico. Nell’incidente ha riportato numerose fratture: un’orbita oculare, 8 costole, la clavicola e la spalla destra, il ginocchio destro, la tibia sinistra, entrambe le caviglie. Oltre ad un polmone perforato.

La riabilitazione

Per la gioia dei suoi fan, alcuni giorni fa Jeremy Renner ha condiviso sui social un video sulla sua terapia riabilitativa che sta seguendo dopo lo spaventoso incidente.

L’attore due volte candidato all’Oscar per The Hurt Locker e The Town, si è mostrato in grado di muovere le gambe, seppur con un ausilio.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023