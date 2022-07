Jeff Bezos, Rotterdam non smonterà il suo ponte per far passare il mega yacht del fondatore di Amazon

Lo storico ponte Koningshaven di Rotterdam non verrà smontato per far passare il mega yacht di Jeff Bezos. Travolto dalle proteste dei residenti, il costruttore ha rinunciato a chiedere il via libera al Comune alla rimozione di parte della struttura. La super imbarcazione del fondatore di Amazon rischia ora di restare bloccata nei cantieri navali di Rotterdam, almeno per il momento.

Rotterdam non smonterà il suo ponte per far passare il mega yacht di Jeff Bezos

Il superyacht da 500 milioni di dollari ordinato l’anno scorso da Jeff Bezos è attualmente in fase di costruzione ai cantieri navali Oceanco di Rotterdam. La realizzazione della lussuosa imbarcazione è stata però rallentata da un problema logistico.

Per poter uscire dai cantieri navali e raggiungere il mare, la nave deve necessariamente passare per un canale dove è presente lo storico ponte Koningshaven, non più usato dal 1993 e diventato un monumento cittadino e nazionale.

Il ponte permette il passaggio di imbarcazioni alte fino a 40 metri, ma non è alto a sufficienza per far passare il mega yacht di Jeff Bezos. Nei mesi scorsi era stato quindi annunciato che la parte centrale del ponte sarebbe stata smontata per far passare l’imbarcazione e rimontata in seguito.

Ad avanzare la richiesta all’amministrazione comunale di Rotterdam era stata Oceanco, la società navale che sta costruendo lo yacht di Bezos. Le spese per l’operazione, secondo quanto annunciato, sarebbero state coperte interamente dal miliardario fondatore di Amazon.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos

Lo storico ponte Koningshaven di Rotterdam non verrà smontato

L’annuncio però aveva provocato numerose proteste da parte dei residenti, decisi a impedire che un pezzo di storia della città venisse smantellato per soddisfare il capriccio di un multimiliardario.

Alle proteste si sono aggiunte minacce di vandalismo nei confronti della società costruttrice: un clima decisamente ostile che ha indotto Oceanco a non richiedere più il permesso al Comune per smantellare il ponte. La storica struttura, conosciuto dai cittadini come “De Hef”, è salva.

Per quanto riguarda il mega yacht di Jeff Bezos, a questo punto è molto probabile che venga trasportato non ancora ultimato in un altro cantiere, dove verrà completata la costruzione.

Jeff Bezos, quanto è grande il mega yacht del fondatore di Amazon

Il mega yacht di Jeff Bezos che è in costruzione a Rotterdam – sarà completato entro l’anno – si chiama Y72, è lungo 127 metri ed ha tre alberi. Stando alla rivista “Boat International”, una volta ultimata sarà la barca a vela più grande del mondo.

Costo del mega yacht: poco meno di 500 milioni di euro. Niente per uno degli uomini più ricchi del pianeta: 58 anni, Jeff Bezos è il fondatore di Amazon, il proprietario del Washington Post e dell’azienda spaziale Blue Origin, con la quale lo scorso luglio ha effettuato il suo primo volo suborbitale.