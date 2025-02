Jane Fonda contro Donald Trump ai Sag Awards 2025: cosa significa essere woke secondo l'attrice

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante la cerimonia dei SAG Awards 2025, Jane Fonda ha ricevuto il premio alla carriera. Nel suo discorso, anche se non cita mai apertamente Donald Trump, spiega che cos’è essere “woke“. Il messaggio è ricco di significato, attenzione ai diritti civili e lavorativi. Fonda è da sempre attivista su questi temi, tanto che nel 2019 si è fatta arrestare tre volte durante una manifestazione per il clima.

Jane Fonda vince premio alla carriera

Si è conclusa la 31esima edizione degli Screen actors guild awards (SAG Awards). Si tratta di una delle serate più importanti dell’anno per il mondo del cinema e delle serie tb, poiché anticipa di poco la notte degli Oscar (che si terranno il 2 marzo) e lascia intravedere i gusti delle giurie sui film in gara.

Durante la serata sono stati attribuiti diversi premi, tra cui anche due ad attori italiani per il film Conclave. Uno dei premi più attesi è il premio alla carriera, un vero e proprio omaggio ad attori e attrici che hanno fatto la differenza.

L’edizione 2025 premia l’80enne Jane Fonda, già vincitrice di due Oscar, un Emmy e 7 Golden Globes. Nel suo intenso discorso, l’attrice ha toccato anche temi di attualità.

Il discorso ai Sag Awards 2025

Fonda è da tempo impegnata nell’attivismo su battaglie come la lotta al cambiamento climatico, i diritti civili e l’emancipazione femminile. Nel suo discorso ha voluto citare il lavoro dei sindacati, capaci non solo di sostenere, ma anche di creare comunità e dare a tutti (compresi attori, attrici, sceneggiatori e sceneggiatrici) il potere.

Sul tema del lavoro ha fatto ulteriore riferimento parlando dei tagli agli enti e alle aziende che la nuova amministrazione Trump sta portando avanti. “Un sacco di persone rimarranno davvero ferite da ciò che sta accadendo”, ha detto.

Poi ha invitato Hollywood e non solo a resistere: “È ora, e non è una prova! Non dobbiamo più chiederci perché stiamo vivendo questo momento. Non dobbiamo illuderci. Questa è una cosa seria, gente, quindi dobbiamo essere coraggiosi“.

Cos’è “woke” per l’attrice

Entrando ancora più nello specifico, l’attrice pare aver risposto direttamente al presidente Donald Trump quando ha spiegato il proprio significato del termine woke. Questo, infatti, è ormai a uso e consumo dell’estrema destra e della destra al governo americano. Si tratta di un termine che viene screditato quotidianamente ed è stato trasformato in un espediente “noi contro loro”.

Jane Fonda cancella tutti questi livelli di significato e riporta il termine “wok”e al suo significato originale, forse ancora più scarno e semplice.

Spiega che il lavoro dell’attore è creare empatia, comprendere un altro essere umano così profondamente da poter toccare la sua anima. “E non fraintendete, l’empatia non è debole o woke”. Poi la stoccata: “A proposito, woke significa solo che ti importa delle altre persone“.