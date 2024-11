James Van Der Beek ha un cancro al colon, l'annuncio dell'attore di Dawson's Creek: "Mi sto curando"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

James Van Der Beek, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Dawson nella serie tv Dawson’s Creek, ha annunciato di avere un cancro al colon.

Le parole di James Van Der Beek sul cancro al colon

James Van Der Beek ha confermato di avere un tumore al colon retto a People.

Le parole dell’attore: “Ho un cancro al colon retto. Ho affrontato questa diagnosi in privato e mi sto curando, con il supporto della mia incredibile famiglia. C’è motivo di essere ottimisti e mi sento bene“.

Il secondo da sinistra: James Van Der Beek, assieme al resto del cast principale della serie tv “Dawson’s Creek”, molto seguita e apprezzata anche in italia.

Gli ultimi impegni dell’attore James Van Der Beek

James Van Der Beek ha continuato a lavorare e, in tempi recenti, è apparso in un episodio di “Walker”, il reboot di “Walker Texas Ranger”, sulla rete statunitense ‘The CW’. L’attore apparirà anche in un film in uscita il 29 novembre.

Chi è James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek

James Van Der Beek è nato l’8 marzo del 1977 a Cheshire, in Connecticut, negli Stati Uniti d’America. La sua famiglia ha origini olandesi. Il padre, Jim Van Der Beek, è stato un giocatore di baseball professionista, che ha indossato anche la maglia dei Los Angeles Dodgers. La madre Melinda Van Der Beek ha lavorato come ballerina a Broadway.

James Van Der Beek ha iniziato a lavorare come attore all’età di 13 anni, nei panni del personaggio di Danny Zuko nella produzione teatrale di “Grease”, nella sua città natale. Il suo esordio al cinema è arrivato nel 1995 con “Angus”, ma la sua carriera è decollata tre anni dopo, nel 1998, quando ha interpretato il protagonista della serie tv adolescenziale “Dawson’s Creek”, Dawson Leery.

Nel 2011 ha partecipato da protagonista al video musicale “Blow” di Ke$ha. Nello stesso anno è entrato a far parte del cast principale della serie televisiva “Non fidarti della str**** dell’interno 23“, mentre nel 2014 ha fatto il suo ingresso nel cast fisso della serie “CSI: Cyber“, interpretando il ruolo di Elijah Mundo.

James Van Der Beek è sposato dal 2010 con Kimberly Brook, con cui ha avuto sei figli. In precedenza, dal 2003 al 2009, è stato sposato con l’attrice Heather McComb.