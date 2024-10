Jake E Lee ex chitarrista di Ozzy Osbourne ferito in una sparatoria mentre passeggiava col cane: come sta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Jake E. Lee colpito da più proiettili. L’ex chitarrista di Ozzy Osbourne è rimasto ferito in una sparatoria nella quale è stato coinvolto per caso. Nonostante abbia riportato diverse ferite, dovrebbe essere in grado di riprendersi completamente.

Jake E. Lee ferito in una sparatoria

Il chitarrista metal Jake E. Lee, famoso per aver suonato con Ozzy Osbourne, è stato portato in ospedale nella città di Las Vegas, negli Usa, il 15 ottobre a causa di alcune ferite da arma da fuoco.

Secondo quanto riportato dalla polizia, il musicista stava facendo una passeggiata con il suo cane in piena notte, poco prima delle 3:00, e sarebbe rimasto colpito per puro caso da alcuni proiettili vaganti.

Fonte foto: Getty Jake E. Lee negli anni ’80

È stata proprio la polizia, accorsa sul luogo della sparatoria, a soccorrere Lee e a portarlo in ospedale. Al momento non ci sono indagati per quanto è accaduto ma non sembra che l’ex chitarrista di Ozzy Osbourne fosse l’obiettivo dello scontro a fuoco.

Le condizioni di Jake E. Lee

Secondo quanto riportato dal sito della rete di news americana Cnn, Jake E. Lee avrebbe mantenuto uno stato di coscienza fin dai primi minuti dei soccorsi e sarebbe quindi arrivato da sveglio in ospedale.

Qui ha ricevuto le prime cure da parte dei medici che hanno riscontrato diverse ferite da arma da fuoco sul suo corpo. Buona parte di esse sarebbero però state superficiali e nessuna lo avrebbe messo in pericolo di vita.

Il chitarrista, 67 anni, starebbe quindi bene e starebbe avviato verso una piena guarigione. Rimane però ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva sotto stretto controllo medico.

I messaggi di supporto a Jake E. Lee

Immediatamente dopo che la notizia del ferimento di Jake E. Lee si è diffusa, diversi personaggi del mondo musicale hanno mandato messaggi di vicinanza all’ex chitarrista, soprattutto dal mondo del metal.

“Ho saputo di quanto accaduto a Jake E. Lee. Sono sollevato dal sapere che ora sta bene” ha detto il chitarrista dei Night Ranger Brad Gillis in un post sui suoi social media.

“I miei pensieri e le mie preghiere vanno al mio amico Jake E. Lee. Riprenditi presto fratello” ha invece commentato il compositore Matt Gibson.