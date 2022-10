Jair Bolsonaro va al ballottaggio con Lula e rischia di perdere la presidenza: quando si vota in Brasile

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Sorpresa in Brasile. Alle elezioni presidenziali, infatti, i sondaggi sono stati ribaltati e il presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro, si ritrova a inseguire il leader della sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva, dopo i risultati del primo turno. Lo sfidante è avanti di cinque punti percentuali, ma comunque sotto al 50%: per questo, i due andranno al ballottaggio.

I risultati

Solamente cinque punti percentuali dividono Lula e Bolsonaro, i due principali candidati alla presidenza: si tratta di poco più di 6 milioni di voti.

Lula, leader della sinistra, al termine dello spoglio del primo turno è in vantaggio con il 48,4%. Otto punti in più rispetto a quelli accreditatigli dai sondaggi per colui che è già stato presidente, dal 2002 al 2010.

Fonte foto: ANSA I cittadini brasiliani al voto

Bolsonaro, leader della destra e presidente uscente, insegue a 43,3%.

Per vincere al primo turno occorre il 50% più uno, quindi sarà necessario attendere il ballottaggio per vedere il nuovo presidente brasiliano.

Occhio agli altri contendenti, che daranno delle indicazioni di voto che potrebbero cambiare gli scenari.

Secondo i dati ufficiali del Tribunale elettorale superiore (TSE), Simone Tebet del Movimento Democratico Brasiliano ha ottenuto il 4,1% (chi lo ha votato potrebbe scegliere Bolsonaro).

Ciro Gomes del Partito Democratico del Lavoro, invece, ha ricevuto il 3,05% delle preferenze (chi lo ha votato potrebbe scegliere Lula).

Quando si vota il ballottaggio

Gli elettori brasiliani avranno ora un mese per decidere se votare Lula o Bolsonaro (che in questi anni è stato accusato di crimini contro l’umanità).

La data del ballottaggio, infatti, per domenica 30 ottobre.

Lula resta il favorito: i nuovi sondaggi lo danno intorno al 54%.

Gli scontri tra Lula e Bolsonaro

La campagna elettorale è stata tesissima e lo sarà anche nel prossimo mese.

Nell’ultimo dibattito televisivo, prima dell’apertura delle urne, Bolsonaro ha definito Lula un ladro, in riferimento alle accuse di corruzione che lo hanno tenuto in carcere per 580 giorni prima dell’annullamento della condanna.

Lula, a sua volta, ha etichettato Bolsonaro come un pazzo.

Dopo l’esito del primo turno, lo stesso Lula ha detto ai giornalisti di essere fiducioso in vista del ballottaggio: “Avremo la possibilità di fare un dibattito faccia a faccia con l’attuale presidente per sapere se continuerà a dire bugie“.

Bolsonaro, invece, ha affermato che il voto riflette le cattive condizioni economiche avvertite dai brasiliani più poveri e ha promesso di correre in aiuto agli elettori preoccupati per l’aumento dei prezzi.