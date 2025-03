Jack Vettriano trovato morto in casa a Nizza, il pittore del quadro da 700mila sterline aveva 73 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Jack Vettriano è stato trovato morto nella sua casa di Nizza, in Francia. Il famoso pittore aveva 73 anni. Ancora ignote le cause della sua scomparsa ma, secondo le prime ricostruzioni della polizia, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. Il suo dipinto più famoso è “The Singing Butler”, quadro venduto all’asta nel 2004 per 744.500 sterline.

Morto il pittore Jack Vettriano

Si è spento sabato 1° marzo il pittore Jack Vettriano, giorno in cui l’artista è stato trovato privo di vita nel suo appartamento a Nizza, in Costa Azzurra. Era di origini scozzesi e il suo vero nome era Jack Hoggan.

Era nato il 17 novembre 1951, aveva quindi 73 anni. Gli investigatori stanno seguendo la pista delle cause naturali per spiegare la sua dipartita che dunque non sarebbe un giallo, come confermato dal suo agente.

Fonte foto: IPA Jack Vettriano a colloquio con Camilla, moglie di Re Carlo

La mostra in Italia

“La scomparsa di Jack Vettriano segna la fine di un’era per l’arte scozzese contemporanea. Le sue opere evocative e senza tempo continueranno ad affascinare e ispirare le generazioni future”, lo ha voluto ricordare così il suo addetto stampa.

Vettriano è al centro anche di una mostra a lui dedicata e che si è aperta di recente a Bologna. Fino al 20 luglio sono esposte 70 sue tele a Palazzo Pallavicini in una esposizione curata da Chiara Campagnoli, Deborah Petroni e Rubens Fogacci.

Pittore dal grande successo e popolarità tra il pubblico, è stato per qualche periodo snobbato dalla critica, anche del suo Paese. Le sue opere infatti sono state esposte a Edimburgo, Londra, Hong Kong, Johannesburg e New York mentre sono state rifiutate dalle gallerie nazionali in Scozia e Inghilterra. Suoi dipinti originali campeggiano nelle abitazioni di Jack Nicholson, Sir Alex Ferguson, Sir Tim Rice e Robbie Coltrane.

Chi era: gli inizi e i quadri famosi

Jack Vettriano si formò studiando e prendendo ispirazione dai suoi connazionali scozzesi Samuel Peploe e William McTaggart. Partendo dall’osservazione continuata delle opere dei due alla galleria Kirkcaldy di Fife, Vettriano riuscì a creare poi uno stile tutto suo. Pittore realista, si pose sulla scia del grande Edward Hopper.

Fu autodidatta dopo aver lasciato la scuola a 15 anni e aver intrapreso la carriera di ingegnere minerario. Divenne un pittore quasi per caso e grazie a una sua fidanzata che gli regalò una scatola di acquerelli per il suo ventunesimo compleanno. Nel 1998 il suo exploit: presentò due dipinti alla mostra annuale della Royal Scottish Academy ed entrambi vennero venduti il primo giorno.

Il suo quadro più famoso, “The Singing Butler“, è stato venduto all’asta nel 2004 per 744.500 sterline, allora un record per i dipinti scozzesi. Rappresenta un’elegante coppia che balla su una spiaggia sotto una tempesta, mentre un maggiordomo e una cameriera reggono gli ombrelli. Una rivisitazione di quest’opera, creata dall’artista Banksy, intitolata “Crude Oil (Vettriano)“ e di proprietà della star dei Blink-182 Mark Hoppus, verrà messa all’asta a Londra. Dovrebbe essere venduta per una cifra tra i 3 e i 5 milioni di sterline.