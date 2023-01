Jack Nicholson malato: "farà la fine di Marlon Brando", timori per la salute del divo di Shining e Batman

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Non esce più di casa e non frequenta più gli amici. Stando alle voci partite da una fonte a lui vicina, i cari di Jack Nicholson sono preoccupati per le sue condizioni di salute. E si teme che possa fare la fine del suo ex vicino di casa, Marlon Brando.

Paura per Jack Nicholson: “Non esce più di casa”

Il divo di Hollywood, che ha 85 anni, “morirà da solo” hanno riferito i ben informati a RadarOnline, e subito è partito l’allarme per i fan e i tanti ammiratori del tre volte Premio Oscar.

Risale all’ottobre 2021 l’ultima volta che Jack Nicholson è stato visto in mezzo ad altre persone. In quell’occasione stava accompagnando il figlio Ray, 30 anni, nato da una relazione con Rebecca Broussard, a una partita di basket.

Oggi i suoi vicini di casa di Mulholland Drive, la celebre via di Los Angeles amata da David Lynch e dove ha vissuto anche il gigante Marlon Brando, dicono: “Jack non esce più di casa“.

Fonte foto: ANSA Jack Nicholson e il figlio Ray Nicholson durante una delle ultime uscite pubbliche.

Come sta Jack Nicholson: le ipotesi sulla malattia

La gola profonda che ha parlato con RadarOnline ha riferito che Jack Nicholson avrebbe problemi di salute. Alla testata scandalistica ha dichiarato che “il suo cervello è andato“.

L’ipotesi è che sia affetto da una malattia neurodegenerativa, come la malattia di Alzheimer, o da demenza senile.

Jack Nicholson si è ritirato dalle scene nel 2010, anno del suo ultimo film Come lo sai, commedia romantica con Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson.

Nel 2013 aveva smesso ufficialmente di accettare copioni, proprio per “problemi di memoria“, perché “non ricordava più le proprie battute”, come riporta lo stesso RadarOnline.

I riferimenti a Marlon Brando e i timori degli amici

La poco discreta fonte che ha parlato con il giornale ha poi dichiarato che “Jack Nicholson farà la fine di Marlon Brando“, il divo che si spense da solo in un ospedale di Los Angeles dopo aver tagliato i ponti con i propri familiari.

Parallelismo che si limita però alla scelta di Mulholland Drive come luogo in cui passare gli anni della pensione. In realtà l’attore de Il Padrino e Ultimo Tango a Parigi non lasciò mai le scene, lavorando fino agli ultimi giorni di vita.

Finita per via delle complicanze di una polmonite cronica, che si erano aggiunte ad altri gravi problemi di salute pregressi, tra cui il diabete e l’obesità.

Peraltro, nonostante gli allarmismi della stampa scandalistica, sembra che i figli di Jack Nicholson siano sempre vicini al padre e lo assistano quotidianamente, senza lasciarlo solo nella – finora solo presunta – malattia.