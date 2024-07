Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’atleta estone della Red Bull, Jaan Roose, ha deciso di cimentarsi in un’impresa incredibile, tentando di attraversare lo Stretto di Messina camminando su una slackline di 1,9 cm di larghezza, sospesa a 200 metri sul livello del mare. Potrebbe essere un nuovo record mondiale per l’atleta 32enne.

Jaan Roose sullo Stretto di Messina

È prevista per la mattinata di oggi – mercoledì 10 luglio 2024 – la “traversata a piedi” dello Stretto di Messina da parte del 32enne slackliner di fama mondiale Jaan Roose.

Il programma dell’atleta estone della Red Bull, classe 1992 e tre volte campione del mondo di slacklining, è quello di partire da Santa Trada (Villa San Giovanni, sulla costa calabrese) per arrivare a Torre Faro (Messina) dopo una “passeggiata” di oltre 3,5 chilometri sospeso nel vuoto.

Fonte foto: ANSA Jaan Roose, l’atleta intento ad attraversare lo Stretto di Messina, durante una “passeggiata” su slackline a Rotterdam

Se Jaan Roose dovesse riuscire nella sua impresa, infrangerebbe il record mondiale di camminata più lunga in slackline, attualmente fissata a 2.710 m, raggiunta da un gruppo di slackliner tra le vette Puy de l’Angle e Roc de Cuzeau dalla città di Mont Dore, in Francia.

La slackline di Roose

La sfida di Jaan Roose è resa ancora più incredibile da alcuni dettagli: l’atleta estone partirà da un’altezza di 265 metri sul livello del mare, per scendere a 230 metri d’altezza al momento del suo arrivo in Sicilia: per intenderci, la Torre UniCredit di Milano, il più alto grattacielo d’Italia, raggiunge “solo” i 231 metri di altezza.

Inoltre, i 3.646 metri che separano il pilone di Santa Trada in Calabria dal pilone di Torre Faro in Sicilia saranno collegati da una slackline larga appena 1,9 centimetri, sulla quale Roose attraverserà lo Stretto senza altro aiuto se non il suo equilibrio.

L’impresa di Roose migliorerà non di poco il record mondiale di slackline, aggiungendo un nuovo primato alla già brillante carriera del 32enne originario di Setumaa.

I record di Jaan Roose

Jaan Roose ha iniziato a praticare professionalmente lo slackline appena 18enne, diventando ben presto uno dei nomi di spicco della disciplina in tutto il mondo.

Oltre ad aver vinto per tre volte il titolo di campione del mondo per la specialità, Roose è stato anche il primo e unico atleta a fare un salto all’indietro su una slackline, e ha lavorato sia come stuntman cinematografico a Hollywood che come ospite al MDNA World Tour di Madonna.

Tra le sue varie imprese, Roose detiene anche il record mondiale di camminata su slackline più lunga su un singolo edificio, attraversando uno dei monumenti architettonici del Qatar, le Torri Katara, per 150 metri a un’altezza di oltre 185 metri: “Tutto ciò che vale la pena raggiungere ha la sua giusta dose di sfide, e sono orgoglioso di aver completato questa”, ha detto l’atleta dopo l’impresa.