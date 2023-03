Ivano Marescotti e la morte del figlio Mattia per un tumore: quando l'attore decise di andare in scena

Il celebre attore Ivano Marescotti, morto domenica 26 marzo all’età di 77 anni presso l’ospedale civile di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno, raccontò in passato il dolore che provò per la morte di suo figlio Mattia, scomparso per un tumore a soli 44 anni.

La morte del figlio Mattia

Nel libro autobiografico Fatti Veri, riporta “Il Messaggero”, l’attore raccontò dell’ultimo saluto al figlio Mattia, poco prima che morisse.

“Ciao Mattia, ci vediamo domani, ciao. Aprì gli occhi. Le labbra accennarono un movimento, ma non ne uscì nulla. Non stetti a insistere e lui si riassopì. Uscendo dalla stanza lo guardai, disteso sul letto, fra altri due malati. Pensai che quell’immagine sarebbe stata probabilmente l’ultima di lui vivo”.

In scena il giorno del funerale

Il giorno del funerale del figlio Mattia, Ivano Marescotti, esattamente come fece quando morì suo padre, decise di andare in scena comunque.

“Ci sono dolori che non si possono superare” spiegò Marescotti. “Sono andato in scena il giorno del funerale di mio padre e anche di quello di Mattia. È stata la mia elaborazione del lutto. La sovrapposizione delle risate del pubblico e del mio pianto fu incredibile. Ma è proprio lì che mi sono sentito più vicino a loro, molto di più che accanto alla loro bara“.

Chi è l’attore morto a 77 anni

Attore fra i più famosi della scena italiana, aveva ricoperto una gran quantità di ruoli fra TV, cinema e teatro prendendo parte a circa 130 produzioni fra Italia ed estero.

Fonte foto: ANSA Ivano Marescotti è morto all’età di 77 anni

Ha recitato con Roberto Benigni in ‘Johnny Stecchino’ e ‘Il Mostro’, con Checco Zalone in ‘Cado dalle nubi’ e ‘Che bella giornata’, oltre che con il trio Aldo Giovanni e Giacomo in ‘La leggenda di Al John e Jack’. In carriera ha interpretato oltre cinquanta film.

Nella sua lunga carriera ha ricevuto 6 candidature al Nastro d’argento, che ha vinto nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio ‘Assicurazione sulla vita’ di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani.

A marzo dell’anno scorso aveva sposato la sua compagna Erika Leonelli a Villanova di Bagnacavallo, suo paese natale.