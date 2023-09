Iva Zanicchi con Paolo Berlusconi contro Marta Fascina: "Silvio era una quercia, ma lei ha degli impegni"

Iva Zanicchi, cantante ed ex eurodeputata, ha parlato della morte di Silvio Berlusconi e del ritorno sulla scena politica di Marta Fascina in una lunga intervista.

Iva Zanicchi e il tumore che ha colpito il compagno

L’articolo de ‘Il Giornale’ si apre con un retroscena: durante l’intervista, Iva Zanicchi era a fianco del compagno Fausto, malato di tumore.

Di lui e della malattia, la cantante ha detto: “I medici dicono che è incurabile, ma io so che ce la farà. Non cedo un millimetro, insieme lotteremo e vinceremo ancora”.

Fonte foto: ANSA Iva Zanicchi a ‘Il Cantante Mascherato’.

Il consiglio a Marta Fascina

La premessa sulla malattia del marito è necessaria perché, alla luce della situazione personale di Iva Zanicchi, può essere compreso meglio il consiglio da lei rivolto a Marta Fascina. La cantante ed ex eurodeputata si è detta d’accordo con Paolo Berlusconi, che ha invitato la Fascina a “trovare la forza di tornare in Parlamento” dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Iva Zanicchi ha spiegato: “La penso come Paolo. Anche io sto attraversando un momento bruttissimo, ma ho preso degli impegni di lavoro da tempo e li rispetto. Solo in America non sono andata, per il resto quando sono in scena do tutta me stessa: rido, scherzo, racconto barzellette. Poi, finito, è chiaro che il dolore e il dispiacere sono grandi. Ma bisogna farsi forza“.

Poi ha aggiunto: “Capisco che la signora Fascina si senta estremamente sola, perché Silvio era una quercia. Ma deve farsi forza e adempiere ai suoi impegni“. Secondo Iva Zanicchi, Marta Fascina ha il “dovere” di rispettare l’impegno pubblico preso, “ancora di più di un lavoro normale perché è al servizio dei cittadini“.

Il pensiero di Iva Zanicchi su Giorgia Meloni

Dopo aver ricordato Silvio Berlusconi (“L’ho veramente stimato e gli ho voluto bene davvero“), Iva Zanicchi ha espresso un suo pensiero su Giorgia Meloni.

Secondo la cantante ed ex eurodeputata, l’attuale presidente del Consiglio “è una donna coraggiosa e coerente, ma dovrà combattere molto e lo sta facendo, non avrà vita facile. In Europa si è fatta valere, l’Italia ha più credibilità, i Capi di Stato l’accolgono come nessuno prima”.