Iva su assorbenti aumentata al 10% con la Manovra 2024: quanto si spenderà di più in un anno rispetto a oggi

Addio all’Iva al 5% per la cosiddetta tampon tax: nella Manovra 2024, secondo la bozza, l’imposta sul valore aggiunto su assorbenti e tamponi tornerà al 10%. Il raddoppio riguarderà anche coppette mestruali e prodotti per l’infanzia, come latte in polvere e preparazioni per l’alimentazione dei bimbi.

Aumento dell’Iva sugli assorbenti: cosa prevede la manovra

Sono 21 milioni in Italia le donne in età fertile che ogni mese hanno bisogno di assorbenti e tamponi. Nel corso della vita ciascuna ne utilizza fino a 12mila.

Se ogni confezione costa circa 4-5 euro (e una al mese di solito non basta) alla fine dell’anno la spesa si aggirerà tra i 130 e i 150 euro.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani durante la conferenza stampa sulla manovra 2024 (16 ottobre 2023)

Era stato il Governo Draghi a intervenire sulla tampon tax: prima di allora, gli assorbenti femminili (considerati beni ordinari, come sigarette o vestiti) erano soggetti all’Iva al 22%.

La conseguenza diretta di ciò era che gli assorbenti in Italia erano tra i più costosi in Europa. Dopo un cambio di rotta, ora si torna indietro nuovamente.

La denuncia delle associazioni femministe

“Ora si riavvolge il nastro indietro – denuncia all’Adnkronos Salute Silvia De Dea, una delle fondatrici di ‘Onde rosa‘, collettivo che si è battuto fortemente per questa causa, raccogliendo in una petizione ben 800mila firme.

“Dopo un anno, dopo che si era dato tanto spazio e attenzione al tema, si era investito molto in questa battaglia, ci troviamo di nuovo a fare un passo indietro. Tra l’altro in un momento in cui non è problema solo simbolico perché l’inflazione e i prezzi schizzano, e le donne vengono così penalizzate doppiamente“.

“Tra l’altro il passo indietro – continua De Dea – arriva da un governo che dà tanta attenzione al concetto di famiglia, ma che poi, quando c’è da tagliare, cominciano dal fondo della piramide, penalizzando le donne, ma anche le madri e le famiglie, visto che l’aumento dell’Iva riguarderà anche prodotti dell’infanzia.

Raddoppio dell’Iva anche sui prodotti per l’infanzia

Il raddoppio dell’Iva riguarderà infatti anche i prodotti per l’infanzia (anche qui si passa dal 5% al 10%).

In particolare, saranno coinvolti “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso”.