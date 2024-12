Italo Bocchino attacca Michela Murgia: "Al popolo non gliene frega niente", scontro totale con Formigli

Nuovo scontro a Piazzapulita (La7) tra il conduttore Corrado Formigli e il giornalista Italo Bocchino. Il botta e risposta si è acceso quando quest’ultimo ha iniziato a criticare il centrosinistra, sostenendo che l’opposizione oggi non è in grado di contrapporsi politicamente alla maggioranza di governo. Nel corso della conversazione Bocchino ha anche affermato che del murale dedicato a Michela Murgia “non frega niente a nessuno”. Formigli non ha gradito e ha invitato l’ospite a “non insultare una persona che non c’è più”.

Italo Bocchino: “A nessuno frega del murale di Michela Murgia”

Bocchino ha sostenuto che la “democrazia esiste se c’è l’opposizione”, aggiungendo che la “sinistra ha smesso di fare opposizione politica”. E ancora: “Il programma della sinistra è quello di andare ad inaugurare il murale di Michela Murgia, ma a nessuno frega del murale della Murgia”.

Formigli ha subito replicato a tono: “Riduttivo dire ciò. Non è vero che c’è stato solo questo. Non si può ridurre a barzelletta una figura intellettuale come quella di Michela Murgia”.

Fonte foto: ANSA Il murale dedicato a Michela Murgia dopo la sua scomparsa

“Dico che al popolo non frega niente della Murgia, non voglio ridurre a barzelletta niente”, ha ribattuto Bocchino. Formigli non ha mollato la presa: “Non si fa solo ciò che interessa al popolo. Ci sono cose fatte anche per omaggiare una intellettuale. Non si può nemmeno insultare una persona che non c’è più”.

Bocchino ha proseguito spedito per la sua strada: “Non frega a nessuno del terzo bagno a chi non ha chiaro il suo orientamento, così come non frega a nessuno di certe battaglie di retroguardia… La sinistra ha fallito politicamente”.

“Abbiamo concluso questo confronto con un magnifico e colossale ‘Me ne frego’ di Bocchino”, ha chiosato Formigli che ha poi cambiato argomento.

Il precedente scontro tra Bocchino e Formigli

Non è la prima volta che Formigli e Bocchino si punzecchiano. In tempi non sospetti quest’ultimo minacciò di abbandonare il programma.

Anche in quel caso al centro c’era la conduzione del collega: “Ma perché mi interrompi sempre quando parlo? Che mi inviti a fare? Io ho il diritto di dire quello che penso politicamente Così non ci sto, me ne vado”.

Bocchino: “Meloni dà risposte”

Italo Bocchino si era anche già pronunciato a diMartedì sulla questione relativa al murale di Michela Murgia. “La sinistra rincorre le farfalle: il murale della Murgia, balla sul carro LGBT. Gli italiani chiedono altro, Meloni dà le risposte”, aveva dichiarato. Nel talk condotto da Giovanni Floris, Bocchino è stato protagonista di numerosi altri scontri.