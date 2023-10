Italiano muore nello schianto di un aereo in Oregon, stava studiando da pilota: altre due persone coinvolte

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Si chiamava Michele Cavallotti e aveva 22 anni, l’italiano coinvolto nel disastro aereo nell’Oregon della tarda serata di martedì 3 ottobre. Cavallotti, che studiava da pilota, viaggiava insieme ad altre due persone. Nello schianto è morto un altro passeggero, mentre il terzo occupante è rimasto ferito.

Aereo precipita in Oregon, morto un italiano

Come riporta ‘Nbc News’ la tragedia si è consumata alle 19 ora locale di martedì 3 ottobre a Newberg, nell’Oregon, a circa 23 miglia da Portland, Stati Uniti.

A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti che hanno visto il piccolo velivolo precipitare a spirale e schiantarsi sul tetto di un’abitazione.

La notizia è stata data dai vigili del fuoco della Tualatin Valley Fire and Rescue che su Facebook hanno pubblicato le immagini del disastro.

Nello schianto sono morte due persone. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato due persone prive di vita e un terzo passeggero ferito, che è stato subito trasportato all’ospedale.

Tra le vittime, come già detto, c’era l’italiano Michele Cavallotti, 22 anni.

Le autorità temevano che lo schianto avesse coinvolto anche gli abitanti della casa, ma nel momento dell’impatto all’interno dell’abitazione mancavano gli occupanti.

Parte dell’aereo era incastonata all’interno della casa, l’altra parte si trovava sul giardino. Non è dato sapere chi fosse alla guida del velivolo.

Chi era Michele Cavallotti

Come ricostruisce ‘Repubblica’ da fonti locali, Michele Cavallotti si trovava a bordo del piccolo velivolo della Hillsboro Flight Academy, la scuola presso la quale stava studiando da pilota.

Michele Cavallotti era originario di Crema. Come scrive ‘La provincia’, il 22enne aveva conseguito il diploma presso l’istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo e si era trasferito negli Stati Uniti per specializzarsi e ottenere il brevetto di volo.

Ricevuta la notizia dalle autorità, i genitori Giorgio Cavallotti e Ilenia Costi sono partiti per gli Usa.

Le indagini

Per il momento non è dato conoscere le cause che hanno portato al tragico incidente.

‘Nbc News’ scrive che la polizia di Newberg-Dundee sta lavorando insieme alla Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board per fare luce sul caso e ricostruire le dinamiche della tragedia.