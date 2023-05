Italiano arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna: fermato durante la fuga dopo l'omicidio

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È stato arrestato e ha speso la notte in custodia cautelare il 45enne italiano accusato di aver ucciso a coltellate una ragazza di 28 anni, la compagna con la quale conviveva in Spagna.

L’omicidio della 28enne

L’aggressione mortale è avvenuta nella mattinata di mercoledì 17 maggio, nel quartiere La Carihuela di Torremolinos, in provincia di Malaga, nella Comunità Autonoma dell’Andalusia, in Spagna.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, un 45enne originario di Nettuno, comune della città metropolitana di Roma Capitale, avrebbe aggredito con un coltello la sua compagna, una ragazza di 28 anni con la quale conviveva.

L'aggressore avrebbe colpito la giovane con 14 coltellate, prima di fuggire dall'appartamento e provare a far perdere le proprie tracce. Ma dopo l'allarme dei vicini di casa, la polizia si è subito mobilitata per rintracciarlo.

L’aggressore avrebbe colpito la giovane con 14 coltellate, prima di fuggire dall’appartamento e provare a far perdere le proprie tracce. Ma dopo l’allarme dei vicini di casa, la polizia si è subito mobilitata per rintracciarlo.

La ricerca e l’arresto

Marco Gaio Romeo, questo il nome dell’uomo, è scappato dall’appartamento dal quale i vicini hanno sentito provenire le grida di Paula, la 28 originaria di Malaga madre di tre bambini (uno dei quali avuto proprio con il suo assassino).

Quando la polizia è arrivata in seguito alle segnalazioni, trovando il corpo della ragazza privo di vita, ha fatto scattare una vera e propria caccia all’uomo, conclusasi nel pomeriggio dello stesso giorno, quando l’uomo è stato individuato e fermato.

Il 45enne aveva diversi precedenti di violenza contro le donne, denunciati sia in questa relazione che in alcune precedenti, e ora nella vicenda è intervenuta l’Europol, con il sospetto che Marco Gaio Romeo possa essere un serial killer.

La scomparsa misteriosa di una ex

A suo carico, infatti, pesano gravemente i sospetti sulla scomparsa di Sibora Gagani, una donna di 22 anni partita insieme a lui dal Lazio e della quale si sono perse le tracce ormai da nove anni.

Pare che l’uomo avesse deciso di lasciare l’Italia proprio in seguito alle segnalazioni per episodi di aggressione e violenza nei confronti di due donne, avvenuti a Nettuno.

A distanza di poco tempo dalla partenza però, la ragazza è sparita nel nulla. La madre la cerca senza sosta da anni, e l’uomo non ha mai detto altro se non di aver interrotto la relazione e di non avere notizie della donna da allora.

Bisognerà attendere il prosieguo delle indagini per riuscire a capire davvero cosa possa essere successo. L’unica certezza è che, almeno per ora, l’uomo rinchiuso nel carcere di Torremolinos non potrà nuocere a nessun’altra donna.