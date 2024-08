Italiani spariti in Venezuela, Palazzo Chigi chiede la liberazione di Davila e de Grazia oppositori di Maduro

Nel caos seguito in Venezuela dopo la terza elezione di Nicolas Maduro, il governo italiano interviene per chiedere il rilascio degli oppositori italo-venezuelani Williams Davila e Americo de Grazia. Il primo deputato dell’Assemblea nazionale venezuelana per il partito “Azione” e membro dell’istituto liberale internazionale Milton Friedman, e il secondo, venezuelano naturalizzato italiano, ex deputato e simbolo dell’opposizione a Maduro. Di entrambi non si hanno notizie da più di 24 ore.

La nota di Palazzo Chigi

“Il Governo italiano continua a seguire con forte preoccupazione la situazione in Venezuela, in stretto raccordo con i partner internazionali” scrive Palazzo Chigi in una nota.

“L’Italia chiede alle Autorità venezuelane di rispettare i diritti di tutti i cittadini e di procedere alla liberazione di tutti gli oppositori politici, condannando fermamente qualsiasi minaccia o privazione delle libertà civili” è la richiesta rivolta da Roma al Governo Maduro.

Fonte foto: ANSA

Proteste a Caracas per chiedere la liberazione degli oppositori politici di Maduro

Gli italiani arrestati in Venezuela

Nel Venezuela sconvolto dal 28 luglio dalle proteste in piazza e dalle denunce di brogli degli oppositori sul terzo mandato del presidente Nicolas Maduro, che ha risposto con la repressione e migliaia di arresti, sarebbero “almeno un centinaio gli italo-venezuelani, legati al partito di opposizione di Maduro o semplici dissidenti” finiti in manette, secondo quanto riferito dal deputato di FdI eletto all’estero, Andrea Di Giuseppe.

Nella giornata di venerdì 9 agosto, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto “la liberazione dei dissidenti politici detenuti” annunciando di aver costituito una task force presso la Farnesina. Appello ribadito dopo la nota di Palazzo Chigi.

Spariti Williams Davila e Americo de Grazia

In questo quadro. il direttore dell’istituto liberale internazionale Milton Friedman, Alessandro Bertoldi, ha denunciato la sparizione di Williams Davila “sequestrato a Caracas da degli individui armati e portato in una località sconosciuta con delle auto prive di targa”, poco dopo aver “rilasciato un’intervista all’agenzia italiana Adnkronos in cui si è appellato al Governo italiano, chiedendo il supporto dell’Italia nel sostenere la richiesta di trasparenza nel processo elettorale in Venezuela”.

Secondo quanto testimoniato da Bertoldi, che ha scritto in merito al ministro degli Esteri venezuelano, le Autorità venezuelane “non hanno fornito alcuna notizia su quanto accaduto e sulle sorti dei due deputati“.

Sulla sparizione dei due politici italo-venezuelani è intervenuto anche l’ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini: “Chiedo alle Autorità venezuelane notizie immediate sulla sorte di Américo De Grazia che ha il doppio passaporto venezuelano e italiano e che ebbi modo già di accompagnare in Italia dopo la sua liberazione dall’ambasciata d’Italia a Caracas nel novembre del 2019” ha scritto sui social il senatore.