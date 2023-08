Italiani scappano dal ristorante senza pagare a Malta, il padre riconosce il figlio e chiama il titolare

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Si sono allontanati dal ristorante senza pagare il conto. Protagonisti della vicenda alcuni ragazzi italiani in vacanza a Malta. Anche in questo in caso, così come accaduto due settimane fa in Albania (quella volta era stata la premier Meloni), è intervenuta una terza persona per saldare il conto: il padre di uno dei giovani, che ha riconosciuto il figlio dai giornali.

La vicenda

L’episodio è avvenuto il 25 agosto scorso a Msida, piccola località costiera sull’isola di Malta. Protagonisti del vicenda, riportata dai quotidiani locali, sono cinque adolescenti siciliani in vacanza sull’isola che erano andati a pranzo in un ristorante italiano.

Dopo aver consumato il pasto, si sono alzati dal tavolo uno dopo l’altro con la scusa della pausa sigaretta all’esterno, dandosi quindi alla fuga senza aver pagato il conto, circa 100 euro.

Le immagini sui giornali

I titolari del locale hanno denunciato l’accaduto alla polizia e contattato i giornali locali, fornendo le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso del ristorante.

Uno dei due titolari, siciliano, ha riconosciuto l’accento dei ragazzi – che come scoperto poi sono di Ragusa – ed ha quindi inviato le immagini anche a diversi quotidiani locali ragusani e siciliani.

Il padre riconosce il figlio

È così che il padre di uno dei ragazzi coinvolti ha riconosciuto il figlio, nonostante i volti oscurati. Ha contattato il ristorante e si è offerto di saldare il conto.

Fonte foto: 123RF I ragazzi non hanno pagato un conto di circa 100 euro

“Mi ha raccontato che il figlio si è pentito subito, piangeva a dirotto. Io gli ho detto che ho apprezzato moltissimo il suo gesto”, “ma che non ci fosse bisogno di saldare un conto da 100 euro”, ha raccontato al Corriere della Sera uno dei titolari del locale.

Dietro insistenze dell’uomo, gli ha suggerito di devolvere quanto dovuto in beneficenza a una ong maltese che si occupa di disabili. Detto fatto: il padre ha richiamato il ristoratore spiegandogli di aver donato all’organizzazione 250 euro.

La proposta

Non solo, l’uomo ha offerto al titolare del locale di mandare il figlio a lavorare gratuitamente nel ristorante la prossima estate.

Proposta che è stata gentilmente declinata dal ristoratore: “Ho apprezzato molto il gesto, ma ritengo sarebbe un’umiliazione troppo grande. Sono tutti ragazzini e tutti sbagliamo a quell’età”.

In ogni caso, i titolari del locale sono poi andati dalla polizia per ritirare la denuncia.