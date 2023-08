Italiani bloccati a Londra da giorni per la cancellazione dei voli: in 400 pronti a denunciare British Airways

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È caos a Londra all’aeroporto di Heathrow dove da due giorni 400 italiani si trovano bloccati senza la possibilità di poter fare ritorno in patria. Tutti passeggeri di voli di British Airways cancellati da un momento all’altro e senza tante spiegazioni, i connazionali sono pronti a fare causa alla compagnia aerea.

L’odissea

A raccontare il viaggio della speranza di 400 italiani è stato Il Messaggero che ha svelato la situazione che stanno vivendo all’aeroporto di Londra. A Heathrow, dove erano giunti chi per uno scalo e chi come aeroporto di partenza per fare ritorno in Italia, i viaggiatori hanno trovato una brutta sorpresa.

Dopo ore di attesa e ritardi su ritardi accumulati, i voli che dovevano giungere a Venezia e Milano sono stati cancellati senza spiegazioni. L’attesa è stata dribblata dalla compagnia che dopo ore di ritardi ha fatto comunicare lo stop al volo al comandante di uno dei velivoli che ha annunciato ai passeggeri di non poter partire per mancanza di slot per decollare.

E da lì è partita la vera e propria odissea degli italiani, rimasti bloccati in aeroporto.

Abbandonanti dalla compagnia

In casi come questo, infatti, di solito è la compagnia a gestire le richieste dei passeggeri fornendo loro un pasto e un luogo dove soggiornare in attesa del nuovo volo. Ma nulla di tutto ciò, riferisce Il Messaggero che ha sentito alcuni degli italiani bloccati, è avvenuto.

C’è chi è stato costretto a cercare un taxi e un albergo da sé, altri sono rimasti direttamente a Heathrow in attesa. Ma i voli disponibili toccano cifre monstre, con il più “economico” che è arrivato addirittura a 1.200 euro.

C’è chi spera di potersi imbarcare in un volo di domenica o lunedì, ma le speranze sono ridotte al lumicino.

Pronti a far causa

E se tutto quello che i passeggeri raccontano è vero, ecco allora che potrebbe essere indetta una causa contro British Airways.

“Ci hanno messo in mano un opuscolo per chiedere il rimborso di quanto avremmo pagato. Un indirizzo mail dove spedire fatture e qualsiasi altro documenti di spesa” hanno raccontato alcuni dei passeggeri al giornale, annunciando di essere pronti a chiedere i danni: “Non solo non voleremo mai più con la British Airways, ma chiederemo i danni”.