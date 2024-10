IT-alert nei Campi Flegrei 11 e 12 ottobre, test sull'eruzione vulcanica: cosa fare quando arriverà l'sms

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continuano i test del sistema di allarme pubblico It-Alert sviluppato dalla Protezione Civile per avvisare la popolazione in caso di grave emergenza. Venerdì 11 ottobre ci sarà una nuova simulazione per il rischio di una eruzione imminente del vulcano dei Campi Flegrei: i residenti in Campania riceveranno il messaggio di allarme via sms sul proprio cellulare. Sabato sono poi previste le prove di evacuazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei.

Esercitazione sull’eruzione vulcanica ai Campi Flegrei

Il nuovo test di IT-Alert fa parte di “Exe Flegrei 2024”, l’esercitazione sul rischio vulcanico nei Campi Flegrei che coinvolge tutto il sistema nazionale della Protezione Civile.

Come spiega la Protezione civile, l’esercitazione prevede la simulazione di uno “stato di rischio di eruzione imminente con l’innalzamento del livello di allerta a rosso e l’attivazione della fase operativa di allarme”.

Fonte foto: ANSA

Simulazione che si svolge in due giornate: venerdì 11 ottobre ci sarà l’invio del messaggio di allarme It-Alert, mentre sabato 12 si terranno le esercitazioni per l’evacuazione dei residenti.

11 ottobre test di IT-Alert in Campania

L’esercitazione della Protezione civile prenderà il via oggi venerdì 11 ottobre con la simulazione del messaggio di allarme IT-Alert.

Attorno alle ore 17 il messaggio di test arriverà su tutti i cellullari presenti nel territorio della Campania, accompagnato da un suono riconoscibile e diverso dalle normali suonerie.

A causa del fenomeno dell’overshooting l’sms potrà essere ricevuto anche dai telefoni che si trovano nelle regioni confinanti.

Questo il testo del messaggio, in italiano e inglese: “TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Cosa fare dopo aver ricevuto l’sms

Dopo aver ricevuto il messaggio di test non c’è bisogno di rispondere, ma viene chiesto ai cittadini di compilare un breve questionario al link indicato nel messaggio stessp.

I dati raccolti e trattati in forma anonima serviranno alla Protezione Civile per correggere errori e malfunzionamenti riscontrati durante i test e migliorare l’intero sistema.

12 ottobre prove di evacuazione

Sabato 12 ottobre ci sarà il secondo momento saliente dell’esercitazione, che consiste nella simulazione reale dell’evacuazione dei residenti dalle aree colpiti dall’eruzione vulcanica.

Saranno interessati dall’esercitazione soltanto i residenti dei 7 comuni dell’area rossa dei Campi Flegrei: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano, Giugliano in Campania e alcune Municipalità di Napoli (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando).

Dalle ore 9 alle 13 ci saranno le prove di allontanamento dalla zona rossa di un campione di popolazione, che parteciperà alle attività su base volontaria.