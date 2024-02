Israele denuncia: "Tunnel di Hamas sotto la sede dell'UNRWA, erano una base dell'intelligence", l'agenzia nega

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tunnel sotto la sede dell’UNRWA. Israele accusa nuovamente l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi di collaborare con Hamas e dice di aver trovato una base dell’intelligence del gruppo terroristico sotto la sede dell’istituzione a Gaza city.

La denuncia di Israele: tunnel di Hamas sotto l’UNRWA

L’esercito di Israese ha annunciato di aver trovato una base sotterranea di Hamas circa 18 metri sottoterra, direttamente al di sotto della sede dell’UNRWA a Gaza City. L’edificio, come i tunnel, era abbandonato per via dell’invasione israeliana.

Secondo quanto riportato dall’IDF, il tunnel sarebbe servito da base dell’intelligence del gruppo terroristico. Nei sotterranei sarebbero stati trovati, oltre ad alcune cassaforti aperte, diversi server e computer.

L’ingresso dei tunnel sarebbe stato individuato presso una scuola, sempre gestita dall’UNRWA. L’agenzia ha negato di sapere della presenza di tunnel di Hamas sotto alla propria sede, che era comunque stata abbandonata il 12 ottobre.

Cosa hanno detto i giornalisti che hanno visto i tunnel

L’esercito israeliano ha condotto alcuni giornalisti nei tunnel scoperti, con l’accordo di poter visionare e approvare tutto il materiale video e fotografico girato. Diverse agenzie di stampa hanno quindi potuto vedere la base.

È stata quindi confermata la presenza di server e computer in questi tunnel, oltre al fatto che l’ingresso da cui hanno avuto accesso fosse effettivamente vicino ad una scuola gestita dall’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi.

Non sarebbe invece stata mostrata alcuna prova né che i tunnel si trovino effettivamente sotto la sede dell’UNRWA, né che questi fossero in qualche modo collegati all’edificio di superficie.

Le altre accuse di Israele all’UNRWA

Non è la prima volta che Israele muove pesanti accuse all’UNRWA. A fine gennaio l’esercito aveva rivelato che, stando alle loro informazioni, alcuni dipendenti dell’agenzia avrebbero partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre che hanno dato inizio alla guerra in corso.

Questa accusa, anche se rifiutata dall’agenzia, ha portato il suo principale finanziatore, gli USA, a interrompere completamente il proprio supporto economico. In quell’occasione l’Italia fece sapere di aver già sospeso i propri fondi all’UNRWA dal 7 ottobre.

L’UNRWA si occupa dal 1949 delle persone palestinesi che fuggirono dai territori che entrarono a far parte dello Stato di Israele. Opera a Gaza, in Cisgiordania, in Libano e in Giordania.