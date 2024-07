Isola delle Femmine teatro della festa abusiva, party privato nella riserva naturale di Palermo: "Uno scempio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una festa di compleanno con oltre cento persone e dj set. È polemica a Palermo per il party privato, non autorizzato, andato in scena a Isola delle Femmine, un’isolotto della costa palermitana che è anche una riserva naturale, interrotto dall’intervento delle forze dell’ordine. “Un vero scempio”, ha detto il direttore della riserva, gestita dalla Lipu.

Festa abusiva a Isola delle Femmine

Un party privato con oltre cento persone si è tenuto sabato 29 giugno sull’isolotto di Isola delle Femmine, a pochi chilometri da Palermo.

Una festa abusiva in una riserva naturale protetta, che è stata poi bloccata dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza, intervenuti con le motovedette.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’isolotto di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo

Come riporta Ansa, i militari hanno identificato partecipanti e organizzatori e li hanno poi costretti a risalire sui gommoni con cui sono arrivati e fare dietrofront.

Identificati gli organizzatori

Secondo quanto emerso, ad organizzare il party sono stati due fratelli gemelli, entrambi medici, che sono soliti festeggiare i loro compleanni con grandi eventi molto partecipati, spesso in location particolari.

La loro posizione è ora al vaglio della Procura di Palermo che sta valutando se siano stati commessi reati, in quanto la festa non era autorizzata.

I due sostengono di aver comunicato l’evento, ma alla direzione della riserva non sarebbe arrivato alcun avviso.

Il direttore della riserva: “Un vero scempio”

L’isolotto di Isola delle Femmine è una riserva naturale istituita dalla Regione Siciliana nel 1997, dal 1998 è gestita dalla Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu).

Nell’isola nidificano diverse specie di uccelli e molte altre la scelgono come punto di sosta durante la stagione delle migrazioni.

“Dal 1998 a ieri a nessuno era venuto in testa di prendere d’assalto l’isolotto. Un fatto davvero molto grave“, dichiara all’Ansa il direttore della riserva, Vincenzo Di Dio.

“Anche perché – spiega – in questo periodo ci sono specie che nidificano nell’isola e dal primo marzo al 30 giugno le visite sono sospese come si trova scritto sull’isola dove c’è in più punti affisso il regolamento”

“Ho fatto un sopralluogo sull’isola. Un vero scempio – aggiunge – tante cicche di sigarette, bottigliette di vetro, di plastica e tanti bicchieri. Hanno accatastato della legna e volevano fare un falò. Un vero disastro”.

“La riserva – conclude – è fruibile, ma attraverso i percorsi e i sentieri. In tanti arrivano sull’isolotto e lasciano questa zona di riserva meglio di come la trovano non certo in questo modo”.