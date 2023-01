Iseo (Brescia), carambola tra due auto vicino alla stazione: investito e ucciso un 16enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Notte di sangue tra le strade di Brescia. Sabato 7 gennaio 2023, poco dopo le 20, un tragico incidente ha spezzato la vita di un 16enne a Iseo, nella provincia, mentre il giovane stava passeggiando a piedi vicino la stazione del paese. A causa la morte del ragazzo, residente della zona, la fortuita carambola tra due auto che, dopo essersi scontrate, hanno investito e ucciso il giovane.

Carambola tra due auto, morto 16enne

Secondo quanto riferito dalle testate locali a perdere la vita è stato un 16enne, vittima di una tragica fatalità. Il giovane, secondo quanto appurato, stava passeggiando in centro città, a pochi passi dalla stazione dei treni di Iseo in via Roma, quando è stato centrato da due auto.

Secondo i primi rilievi sembrerebbe che le due vetture si siano scontrate tra di loro e poi, in una tragica carambola, avrebbero investito per ben due volte il giovane. Per il 16enne non c’è stato scampo, all’arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, residente nel Bresciano.

La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

L’incidente di Iseo

All’interno delle due auto coinvolte nel tragico sinistro di Iseo c’erano due famiglie. La prima, guidata da un uomo, avrebbe centrato il giovane sbalzandolo all’interno della carreggiata, la seconda invece era guidata da una donna che non ha potuto evitare l’impatto.

I conducenti e i passeggeri di entrambe le auto sono usciti illesi dall’incidente, ma in evidente stato di shock per quanto accaduto.

Lutto nel paese

La notizia del tragico incidente ha fatto sin da subito il giro del paese. In un primo momento era circolata la voce che la vittima fosse un ragazzo tra i 20 e i 25 anni, ma la conferma dell’età è arrivata solo qualche ora dopo il sinistro, col riconoscimento dei genitori che sono giunti sul posto dopo aver appreso la notizia dell’incidente.

Tutta Iseo è sconvolta per questa tragica fatalità che ha spezzato la vita di un giovane del paese.

Quello di Iseo non è altro che l’ennesimo incidente mortale. Solo poche ore prima, ad Arezzo, sono state due le persone a perdere la vita a Borgo a Giovi.