Iscrizioni scuola dalle superiori alle elementari su piattaforma Unica, come fare domanda entro il 10 febbraio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Al via le iscrizioni alla scuola per l’anno scolastico 2025/2026. Nella mattinata di martedì 21 gennaio è stata aperta la finestra per poter iscrivere i propri figli a scuola, dalle elementari alle superiori. La domanda va fatta online sulla piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione, c’è tempo fino al 10 febbraio 2025.

Al via le iscrizioni a scuola

Alle 8 del mattino del 21 gennaio sono partite le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2025-2026 sulla piattaforma Unica.

Un avvio che è stato posticipato di due settimane dal ministero rispetto a quanto accaduto negli anni passati.

Fonte foto: iStock

Non sono mancati i problemi: il sito internet è andato in tilt nelle prime ore dopo l’apertura della finestra, probabilmente a causa dell’alto numero di accessi.

Molti utenti hanno segnalato problemi vari, messaggi di errore e impossibilità di accedere alla piattaforma Unica.

Iscrizioni a scuola sulla piattaforma Unica

L’iscrizione alle classi prime di tutti i cicli di scuola, dalle elementari alle superiori, va fatta online sulla piattaforma Unica del ministero.

L’iscrizione online è obbligatoria per le scuole statali e facoltative per le paritarie.

L’obbligatorietà riguarda anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e i nuovi percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e l’indirizzo del liceo del made in Italy.

La chiusura delle iscrizioni è fissate alle ore 20 del 10 febbraio 2025.

Come fare domanda

Per presentare la domanda di iscrizione a scuola gli utenti devono accedere alla piattaforma Unica usando una delle seguenti identità digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature)

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile compilare e inoltrare la domanda di iscrizione, seguendo tre semplici passi.

Innanzitutto va compilata la domanda, seguendo la procedura guidata: ci sono tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e della scuola scelta (almeno una e fino a tre). La seconda e la terza scuola verranno coinvolte solo nel caso in cui la prima scelta non abbia disponibilità di posti.

Completata la compilazione viene visualizzata l’anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti: se è tutto ok si può procedere con l’inoltro della stessa.

La domanda sarà inviata alla scuola indicata come prima scelta e si riceverà un’email a conferma dell’invio.

Sulla piattaforma Unica (e anche sull’app IO) è poi possibile seguire l’iter della domanda, che verrà presa in carico dalla scuola scelta dopo la chiusura della finestra per le iscrizioni.

Il ministero dell’Istruzione mette a disposizione sulla piattaforma diverse risorse per assistere le famiglie nel processo di iscrizione, dalla guida passo dopo passo alla sezione faq con le risposte ai principali dubbi o domande.