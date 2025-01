Iscrizioni scuola 2025-26, il ministero cambia la data di apertura: l'annuncio a sorpresa e la motivazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Cambio di programma per famiglie e istituti scolastici. Con un annuncio a sorpresa il ministero dell’Istruzione ha cambiato la data di apertura alle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-26. Le iscrizioni a scuola slittano di due settimane, dall’8 al 21 gennaio. Il ministero ha motivato la decisione con la volontà di “garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole”.

Iscrizioni scuola 2025-26, cambia data di apertura

A quattro giorni dall’apertura delle iscrizioni a scuola, nella giornata di sabato 4 gennaio il ministero dell’Istruzione ha annunciato a sorpresa lo slittamento della finestra temporale per l’iscrizione all’anno scolastico 2025-26.

Le iscrizioni non partiranno l’8 gennaio, come accaduto negli ultimi anni, ma due settimane dopo, il 21 gennaio. Come di consueto, le famiglie avranno un mese di tempo per presentare la domanda online.

Con un breve comunicato, il ministero guidato da Giuseppe Valditara ha fatto sapere che “la finestra temporale per le iscrizioni all’anno scolastico 2025-26 è stata rideterminata dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio“.

L’annuncio del ministero: la motivazione

Un cambio di programma insolito, consistente e improvviso, arrivato a soli quattro giorni dall’apertura prevista.

Secondo il ministero non ci sarebbe alcun problema o intoppo, la decisione è stata presa per “garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata”.

Il rinvio ha però colto di sorpresa non solo i genitori ma anche le scuole, che in buona parte avevano già chiuso le attività di orientamento e gli open day prima delle festività natalizie.

Le modalità per l’iscrizione a scuola

Cambia la data di apertura ma la modalità per effettuare le iscrizioni a scuola resta la stessa.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie.

Restano escluse dalla procedura online le scuole dell’infanzia, quelle delle province autonome di Trento e Bolzano e i centri di istruzione per adulti.

Come compilare la domanda

La domanda di iscrizione a scuola si fa online attraverso la piattaforma Unica del ministero, a cui i genitori accedono usando la propria identità digitale Spid, Cie, Cns o eIdas.

I genitori devono compilare tre sezioni con i dati dell’alunno, della famiglia e della scuola scelta. Viene suggerito di indicare anche una seconda ed eventualmente una terza scuola, nel caso in cui la prima scelta non abbia disponibilità di posti.

L’ordine di presentazione della domanda non conta ai fini dell’accettazione della stessa, che viene fatta da ogni singola scuola sulla base di criteri di precedenza deliberati dai Consigli di istituto.

Chiuso il periodo per le iscrizioni, la scuola che ha preso in carico la domanda conferma l’accettazione via email oppure, se ha esaurito i posti a disposizione, la indirizza alla scuola indicata come alternativa.

In questo caso il genitore che ha presentato la domanda riceverà un’email in cui viene avvertito che la sua richiesta è stata inoltrata alla seconda scuola scelta.

I genitori possono seguire l’iter della domanda passo dopo passo sulla propria area riservata della piattaforma Unica e sull’app IO.