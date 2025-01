Iscrizioni a scuola sulla piattaforma Unica, ma il sito va subito in tilt: entro quando si può fare domanda

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Hanno preso il via nella mattinata di martedì 21 gennaio le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2025-2026 sulla piattaforma Unica. Il sito internet, però, è andato subito in tilt, probabilmente a causa dell’alto numero di accessi. Come reso noto dal ministero dell’Istruzione, c’è tempo fino al 10 febbraio per presentare la domanda.

Cosa sta succedendo sulla piattaforma Unica per le iscrizioni a scuola

Sono già diverse le segnalazioni di genitori che hanno incontrato difficoltà nell’iscrivere i loro figli a scuola sulla piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione.

Il via alle iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2025/2026 è scattato nella mattinata di martedì 21 gennaio. Quasi subito, la piattaforma Unica ha però iniziato a inviare messaggi di errore durante i tentativi di iscrizione, segnalando ritardi superiori anche all’ora.

Fino a quando sono aperte le iscrizioni a scuola

C’è tempo fino al 10 febbraio 2025 per fare domanda per l’iscrizione al prossimo anno scolastico.

Con una nota a sorpresa, lo scorso 3 gennaio il ministero dell’Istruzione e del Merito aveva annunciato la decisione di posticipare le date per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025-2026.

Anziché dall’8 al 31 gennaio 2025, come originariamente previsto, quest’anno è possibile presentare le domande di iscrizione nel periodo compreso tra le ore 8 del 21 gennaio e le ore 20 del 10 febbraio.

Perché sono state posticipate le date per le iscrizioni a scuola

La decisione del ministero dell’Istruzione e del Merito di spostare in avanti la finestra temporale per presentare la domanda di iscrizione a scuola è stata presa allo scopo di “consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata“.

La lettera di Valditara sull’orientamento scolastico

A novembre, il ministro Giuseppe Valditara aveva inviato una lettera alle famiglie per sottolineare le “criticità del passaggio dal primo ciclo alla scuola secondaria di secondo grado” e “l’importanza che la scelta del percorso scolastico riveste rispeto alle aspettative personali e lavorative dei giovani”.

Dopo alcune indicazioni su come presentare la domanda di iscrizione a scuola, la lettera di Valditara terminava con l’augurio del ministro, rivolto ai ragazzi e alle ragazze, di “intraprendere percorsi scolastici capaci di trasformare le loro vocazioni in progetti reali”.