Irlanda, cappellano militare accoltellato da un 16enne radicalizzato: si sospetta un attacco terroristico

In Irlanda un cappellano militare è stato accoltellato più volte da un 16enne. Il sacerdote 50enne non è in pericolo di vita, mentre il ragazzo è stato arrestato. La polizia locale non ha escluso un movente terroristico che possa averlo portato a compiere questo gesto.

Cappellano accoltellato in Irlanda, quello che sappiamo sull’aggressione

L’aggressione è avvenuta nella serata di giovedì 15 agosto 2024. Il cappellano è stato avvicinato dal giovane davanti alla caserma di Renmore, nella contea di Galway.

Erano le 22:45 quando, mentre era in auto e aspettava l’apertura del cancello, Paul F. Murphy, questo il nome del cappellano, è stato accoltellato.

Dalle prime indagini non si esclude il movente terroristico

Terrorismo in Irlanda: cosa ha gridato il 16enne

I militari di guardia sono intervenuti subito dopo l’aggressione. Hanno sparato dei colpi d’avvertimento e, con i manganelli, hanno fermato il sedicenne che si trova ora in commissariato, dove è stato anche interrogato.

La polizia irlandese ha dichiarato che si sta indagando su un potenziale movente terroristico ma che non ritengono che quanto accaduto possa far “parte di una cospirazione più ampia”.

Secondo quanto riportato dal giornale Irish Times, l’adolescente – che è un cittadino irlandese che abita nella zona – durante l’aggressione avrebbe menzionato “la partecipazione dei soldati di Dublino alla missione militare dell’Ue di addestramento in Mali“.

L’ipotesi dell’anti-terrorismo: il giovane si era radicalizzato?

Alle indagini collabora anche la Special Detective Unit, l’unità anti-terrorismo irlandese.

Un’ipotesi che stanno vagliando è quella secondo cui il giocava si sia radicalizzato su internet in modo autonomo.

Il vescovo Michael Duignan ha dichiarato che la vicenda è profondamente sconvolgente, il primo ministro dell’Irlanda, Simon Harris, l’ha definita scioccante.

Chi è Paul F. Murphy, il cappellano militare accoltellato in Irlanda

La vittima, Paul F. Murphy, era stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trovava in gravi condizioni. Le sue ferite però, curate dal personale sanitario, sono state definite serie ma non pericolose per la vita.

Lui stesso ha fatto sapere su Facebook di essere ricoverato all’ospedale di Galway, in Irlanda, di essere in attesa di un’operazione ma di non rischiare la vita.

Murphy è stato definito come “un cappellano eccezionale, quasi venerato” dalle truppe della caserma Renmore, dove presta servizio da quando si è unito alle Forze di Difesa all’inizio del 2014.