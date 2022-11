Irene Pivetti vive in un dormitorio con 1.000 euro al mese: le rivelazioni dell'ex presidente della Camera

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti ora vivrebbe in un dormitorio: lo ha rivelato lei stessa durante un’intervista. La sua condizione è dovuta al recente terremoto che l’ha vista indagata per evasione fiscale.

Come vive ora Irene Pivetti

È stata la più giovane presidente della Camera nella storia d’Italia, ma ora la sua vita sarebbe molto diversa. Ne ha parlato con il settimanale Gente, svelando alcuni dettagli che stanno sorprendendo molto.

Da ottobre, pochi giorni dopo che la Cassazione ha confermato il sequestro di quasi 3,5 milioni di euro, Irene Pivetti coordina il ristorante Smack, mensa di un centro sociale di Monza. “Abito nel dormitorio adiacente: è più comodo perché non ho l’auto. E poi non potrei permettermela” ha rivelato.

Irene Pivetti, conduttrice e presidente della Camera dal 1994 al 1996

Le recenti indagini hanno avuto un pesante contraccolpo sulla sua vita economica: “Mi mantengo con i mille euro al mese che mi dà la cooperativa sociale per il lavoro che svolgo alla mensa”. Tuttavia, non si lamenta: “C’è gente che non ha neppure quelli. La vita che sto facendo è molto gratificante”.

Per cosa è stata indagata

La vita dell’ex politica e conduttrice è stata stravolta da quanto è finita sotto accusa per evasione fiscale e riciclaggio. Al centro delle indagini ci sono tre Ferrari che, secondo l’accusa, sarebbero state acquistate per riciclare denaro.

Per la Guardia di Finanza, Irene Pivetti avrebbe portato avanti una serie di operazioni commerciali con l’intento di riciclare soldi ed evadere il fisco. A febbraio 2022 il il Tribunale del Riesame di Milano aveva accolto il ricorso del pm dopo la bocciatura da parte del giudice per le indagini preliminari.

Da qui, il sequestro di 3.5 milioni di euro per l’ex presidente della Camera e di quasi mezzo milione a un suo consulente, Pier Domenico Peirone. Di mezzo c’è la Only Italia, società riconducibile ad Irene Pivetti e che avrebbe fatto da intermediaria per la Team Racing di Leonardo Isolani, ex campione di GT.

Il punto di Irene Pivetti sulla vicenda

Le cose non si sono messe bene quindi per l’ex parlamentare forzista, che nell’intervista ha fatto il punto della situazione puntualizzando: “Sono un’indagata, non sono neppure rinviata a giudizio. Però queste cose innescano dei processi mediatici devastanti, la banca ti impedisce di fare qualsiasi cosa”

Irene Pivetti ha parlato di “inferno”: “All’improvviso frana tutto ciò che hai fatto nella tua vita. E di colpo sei un criminale. Mi hanno azzerato la società, mi hanno distrutto tutto. E io avevo messo tutti i miei beni lì”.

Senza mezzi di sussistenza, quindi, vivrebbe con i citati 1.000 euro al mese dal lavoro presso la mensa del centro sociale. Tuttavia, promette battaglia: “Aspetto i tempi della giustizia. Mi hanno consigliato di ammettere qualcosa. Ma io non ammetto niente, perché non ho fatto niente“.