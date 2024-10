Iran - Israele, Orsini e la previsione sulla guerra: perché a Netanyahu serve che il conflitto duri a lungo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il professore Alessandro Orsini, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, si è lasciato andare a una previsione su come proseguirà la guerra tra Iran e Israele.

La previsione di Orsini sulla guerra tra Iran e Israele

A È sempre Cartabianca, interpellato su cosa potrebbe accadere dopo il massiccio attacco missilistico lanciato dall’Iran contro Israele, Alessandro Orsini ha detto: “Sarà Netanyahu a deciderlo. Biden non è in alcun modo in grado di controllarlo. La guerra sta portando moltissimi voti a Netanyahu. La notizia più rilevante di questi giorni è quella che riguarda gli ultimi sondaggi: se si votasse oggi, Netanyahu riceverebbe più voti di tutti e il suo partito sarebbe il primo partito d’Israele”.

Secondo Orsini, il primo ministro israeliano “ha bisogno che la guerra vada avanti perché gli sta portando vantaggi impressionanti”. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale ha aggiunto: “Quello che sta facendo, lo sta avvantaggiando”.

Fonte foto: ANSA

Un’immagine dell’attacco dell’Iran contro Israele.

La prossime mosse di Israele e Iran secondo Orsini

Al professor Orsini è stato poi chiesto quali saranno le prossime mosse di Israele e fin dove potrebbe spingersi. La sua risposta: “Dipende dal meccanismo di innesco dell’escalation“. Poi ha aggiunto: “La difesa antiaerea israeliana non è in grado di abbattere tutti i missili”.

La conclusione di Orsini: “Noi studiosi non siamo in grado di stimare le capacità missilistiche reali dell’Iran”.

Cosa sta succedendo tra Israele e Iran

Nella serata di martedì 1° ottobre 200 missili sono stati lanciati dall’Iran contro Israele, come confermato dalla Tv di Stato iraniana. Israele aveva parlato di circa 180 missili, di cui, la maggior parte, intercettati. Alcuni frammenti dei missili lanciati dall’Iran sono caduti sulla Giordania, causando il lieve ferimento di 3 persone. Lo ha reso noto il governo di Amman.

Israele ha risposto all’assalto con attacchi aerei mirati a distruggere l’arsenale di Hezbollah in Libano. Stando a una fonte di sicurezza libanese, sono stati almeno cinque gli attacchi israeliani che hanno colpito nella notte la periferia sud di Beirut. Aerei da guerra di Israele hanno anche bombardato un complesso scolastico nel nord di Gaza, che, stando alle Forze di difesa israeliane, sarebbe stato usato come base operativa da Hamas.