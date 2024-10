Iran - Israele, Di Battista attacca Italo Bocchino: "Pura ignoranza, studia", "Tu stai con i terroristi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Volano insulti in tv. A DiMartedì su La7 è andato in scena un acceso scontro tra Italo Bocchino, giornalista e più volte deputato con An e Pdl, e Alessandro Di Battista, ex parlamentare M5S. Al centro del confronto la guerra in Medio Oriente e la raffica di missili lanciati dall’Iran contro Israele dopo l’invasione del Libano da parte dell’esercito israeliano per colpire Hezbollah.

Iran-Israele, scontro in tv tra Di Battista e Bocchino

Teatro dello scontro la puntata di martedì 1 ottobre di DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7.

Al centro del dibattito in studio la notizia del giorno, l’attacco dell’Iran contro Israele con il lancio di oltre 200 missili, la maggior parte dei quali intercettati dai sistemi antimissile israeliani e degli Stati Uniti.

Fonte foto: ANSA Nei cieli di Israele i segni dell’attacco missilistico dell’Iran

Bocchino contro Di Battista: “Follia pura”

A scatenare lo scontro le parole di Italo Bocchino: “Di Battista come fa solitamente si dimentica perché è accaduto tutto questo”.

“Il 7 ottobre del 2023, quasi un anno fa, un gruppo di terroristi palestinesi nei confronti dei quali ci sono state scarse condanne a livello internazionale e anche a livello della sinistra in particolare, è entrato in Israele e ha sgozzato donne, bambini, ha violentato le donne, ha mortificato i cadaveri.

“Ha fatto un’azione terroristica gravissima. E Israele si è dovuta difendere”.

“Lo stesso vale per il Libano – ha continuato – caro Di Battista. Lì ci sono dei terroristi, Hezbollah, che hanno cominciato a lanciare missili su Israele. Cioè, la notizia di oggi è: l’Iran lancia 200 missili su Israele”.

Quindi l’attacco all’ex M5S: “Ma a chi fa il processo Di Battista? A Israele, ciò all’aggredito. è una cosa folle, è follia pura“.

Di Battista a Bocchino: “Studia”

Pronta la risposta di Di Battista che si è scagliato a sua volta contro Bocchino: “Quella di Bocchino evidentemente è pura e mera ignoranza. Israele ha invaso il Libano quattro volte negli ultimi 46 anni. La prima volta nel ’78. Studia!”.

“Scusa non sono colto come te”, ha replicato l’ex deputato del centrodestra. “Tu stai con i terroristi. Lo sanno tutti che stai con loro”.

E ancora Di Battista: “Quando non si hanno argomenti si dice appunto ‘stai con i terroristi'”. “Se non comprendiamo le cause strutturali del fenomeno terroristico non riusciremo mai ad uscirne”, ha poi concluso.