Ipotesi violenza sessuale su una bambina di 11 anni a Roma: palpeggiata mentre era a spasso col cane

A Roma un 69enne avrebbe palpeggiato una bambina di 11 anni che stava passeggiando con il cagnolino al guinzaglio. Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno trovato la madre della bimba e il suo compagno che, a fatica, stavano tentando di bloccare l’uomo che cercava di allontanarsi protestando la sua innocenza.

Bambina avvicinata con una scusa

I fatti sono avvenuti in via del Torraccio di Torrenova. Il posto è stato raggiunto dagli agenti della polizia di Stato della Sezione Volanti della questura di Roma e del commissariato Casilino.

Secondo la ricostruzione, il 69enne si sarebbe avvicinato alla bambina con la scusa di voler conoscere il nome del cagnolino.

Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti.

L’uomo, un romano, poi avrebbe cominciato a parlare con la piccola, chiedendole che scuola frequentasse e ponendole anche delle altre domande. Infine avrebbe allungato le mani per palpeggiarla.

La bambina, spaventata ma lucida, è riuscita a far partire una telefonata alla madre per chiedere aiuto. La donna e il compagno sono arrivati entro pochi minuti e hanno affrontato il 69enne, bloccandolo per impedirne la fuga mentre attendevano l’arrivo della polizia.

Quando gli agenti hanno raggiunto il posto, l’uomo ha negato di aver avuto cattive intenzioni: “Volevo solo giocare”, avrebbe detto.

Mentre si recavano presso gli uffici del commissariato Casilino per sporgere denuncia, la madre della piccola vittima ha riferito agli agenti che il 69enne avrebbe anche tentato di abbracciare con forza la bambina. Il dettaglio era stato confidato dalla figlia alla madre poco dopo i fatti.

L’uomo aveva con sé due coltelli

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato addosso al 69enne due coltelli: uno lungo 18 centimetri e uno di 6. Le armi bianche sono state sequestrate.

Arresto convalidato

L’uomo è finito agli arresti perché indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. L’autorità giudiziaria ha in seguito convalidato l’arresto, su richiesta della locale procura della Repubblica.