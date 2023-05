Ipotesi violenza sessuale di gruppo su un giovane a Milano: circondato da quattro uomini e poi violentato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Ancora uno stupro a Milano, ma questa volta ai danni di un ragazzo. Secondo la ricostruzione la violenza sarebbe avvenuta a notte fonda nei pressi di Porta Venezia. Il ragazzo sarebbe finito nella trappola di un conoscente e avrebbe subìto la violenza del gruppo.

Violenza sessuale di gruppo a Milano

Il fatto sarebbe avvenuto nella notte fra sabato 20 e domenica 21 maggio in via Lecco, zona ricca di pub e ristoranti ma che a tarda ora si spopola.

Un 22enne ha raccontato agli agenti di essersi intrattenuto fino alle 4 del mattino a chiacchierare con un conoscente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso è indicata la zona in cui sarebbe avvenuta la presunta violenza sessuale di gruppo: via Lecco si trova nei pressi della metro Porta Venezia, fra viale Vittorio Veneto e via Lazzaro Palazzi.

Poi questo conoscente avrebbe fatto una telefonata e poco tempo dopo il giovane sarebbe stato “accerchiato e violentato da quattro nordafricani”. L’amico, in sintesi, gli avrebbe “teso una trappola”.

La vittima ha deciso di non sporgere denuncia

Il ragazzo è stato quindi soccorso e portato alla clinica Mangiagalli, dove dopo le cure si sarebbe rifiutato di sporgere denuncia e si sarebbe allontanato dall’ospedale.

Nell’ordinamento italiano, a norma dell’articolo 609 septies del codice penale, la violenza sessuale è un reato punibile esclusivamente a querela di parte a meno che non si verifichino determinate circostanze (violenza su minore, su familiare o su persona sotto propria tutela, reato commesso da pubblico ufficiale, ecc…)

Per questo motivo, in mancanza di denuncia da parte della vittima, non è possibile aprire un fascicolo di indagini.

Altri presunti stupri a Milano

E sempre alla clinica Mangiagalli è stata soccorsa una 19enne americana che nella notte fra notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio sarebbe stata abusata in una discoteca di via Tocqueville.

A dare l’allarme uno dei buttafuori del locale. La ragazza è stata vista barcollare in stato confusionale e con perdite di sangue dalle parti intime. Le tracce ematiche sono state sottoposte a esame per capire se alla ragazza siano state somministrate benzodiazepine.

Nei giorni precedenti sono stati segnalati altri presunti stupri a Milano: uno in una discoteca di via Padova, uno alla stazione Centrale, uno presso piazza Carbonari e uno in zona di Porta Garibaldi. Un tentativo di violenza è stato sventato da un anziano armato di pistola giocattolo.