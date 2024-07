Ipotesi violenza sessuale a Rimini ai danni di una turista svizzera: prima la soccorrono e poi la stuprano

Violenza sessuale: con questa accusa sono finiti in manette a Rimini un uomo di 58 anni di origine egiziana e un 48enne di Frosinone, entrambi lavoratori stagionali. I due avrebbero stuprato una turista svizzera in difficoltà dopo averla soccorsa.

Presunta violenza su ragazza incosciente

L’egiziano era impiegato come pizzaiolo, l’italiano come cameriere. Secondo le accuse, i due avrebbero trovato la turista svizzera stesa in strada in stato confusionale nei pressi di un marciapiede.

I due l’avrebbero quindi portata in un hotel, all’interno di una camera. Lì l’avrebbero spogliata e lavata sotto la doccia. Poi ne avrebbero abusato sessualmente. Infine avrebbero chiamato il 118.

Fonte foto: 123RF

I fatti sarebbero avvenuti lunedì 15 luglio. La ragazza, che si trova in Romagna con il fidanzato per le vacanze estive, ha scarsi ricordi di quanto avvenuto.

La ragazza era in stato di alterazione

I test clinici avrebbero riscontrato tracce di alcol, droga e farmaci nel suo sangue. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Rimini, Annadomenica Gallucci, hanno effettuato una serie di rilievi e hanno proceduto ad acquisire testimonianze e intercettazioni. I due stagionali sono stati infine arrestati e portati al carcere dei Casetti di Rimini.

Un altro presunto stupro a Rimini

Intanto prosegue il processo su un altro presunto caso di violenza sessuale ai danni di una turista a Rimini. La protagonista di questa vicenda è una ragazzina, all’epoca 17enne, residente nella provincia di Bologna.

La giovane era scappata da casa per raggiungere la Riviera. A Rimini è stata avvicinata da un 42enne senza fissa dimora. L’adulto ha conquistato la fiducia della ragazzina promettendole di pagarle una stanza per la notte.

Una volta giunti in albergo, però, l’uomo avrebbe abusato della 17enne. Sulla testa del 42enne, iscritto nel registro degli indagati, pende l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, però, è irreperibile.

Il 15 luglio si è svolto l’incidente probatorio durante il quale la ragazza, oggi 18enne, ha confermato le accuse e ha ribadito che prima dei fatti non aveva mai incontrato il suo presunto violentatore.