Ipotesi tentato stupro in un parco acquatico del Garda: bloccata da tre uomini, la denuncia di una 19enne

Doveva essere una giornata di festa, invece si è trasformata in un incubo: una 19enne si era recata presso un parco acquatico per partecipare a una festa di compleanno. A un certo punto però sarebbe stata accerchiata da tre uomini che avrebbero abusato di lei.

Tentata violenza sessuale al parco acquatico

La giovane si trovava al parco acquatico insieme a una ventina di coetanei.

La ragazza a un certo punto si è allontanata dalla comitiva per raggiungere il bagno e all’ingresso della toilette per signore, nell’antibagno, si sarebbe imbattuta in tre sconosciuti.

Fonte foto: ANSA

Uno dei tre l’avrebbe immobilizzata prendendola dalle spalle, mentre un altro abusava di lei spogliandola del bikini e del pareo e toccandola ripetutamente nelle parti intime.

Un terzo si sarebbe posto a qualche metro di distanza per fare da palo.

La ragazza, una 19enne di Brescia, si è messa a urlare ed è riuscita a divincolarsi e a chiudersi a chiave in bagno.

Lì la giovane si è avvicinata alla finestrella e si è messa a invocare aiuto gridando a squarciagola.

Gli amici, che non vedendola tornare si erano messi a cercarla, sono stati i primi ad accorrere e a prestare i primi soccorsi.

Quando gli amici sono arrivati, dei tre assalitori ormai non c’era più traccia.

Secondo quanto dichiarato dalla giovane nel corso della denuncia sporta presso i carabinieri, i fatti sarebbero avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto in un parco acquatico del Basso Garda.

Caccia a tre italiani fra i 30 e i 40 anni

I tre assalitori, come riporta Il Giorno, vengono descritti come degli sconosciuti italiani fra i 30 e i 40 anni piuttosto ben vestiti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda.

La Procura ha aperto un fascicolo

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale.

Gli investigatori hanno proceduto a raccogliere testimonianze e a visionare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

La triplice caccia all’uomo è aperta.