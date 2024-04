Ipotesi suicidio per la morte della star del K-pop Park Bo-ram: in Corea del Sud è strage di artisti

La cantante K-pop Park Bo-ram è morta all’età di 30 anni. Il dramma si è consumato mentre la giovane donna era in compagnia di due amiche nella giornata di giovedì 11 aprile. Le ragazze si erano incontrate per bere qualcosa insieme. Park Bo-ram si è allontanata dal gruppo per andare in bagno e più tardi è stata trovata priva di sensi.

Ignota la causa della morte

L’artista è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma è stata dichiarata morta alle 23:17 ora locale.

La sua agenzia di management Xanadu Entertainment ha rilasciato una dichiarazione: “Park Bo-ram è improvvisamente mancata la notte del 11 aprile. Tutti gli artisti e i dirigenti della Xanadu Entertainment provano profonda tristezza. Il funerale si terrà dopo aver consultato i familiari. La causa della morte è attualmente oggetto di indagine da parte della polizia”.

L’agenzia ha chiesto al pubblico e ai media di non speculare sulla causa della sua morte. L’autopsia si terrà sabato 13 aprile.

I precedenti

Le morti improvvise continuano a funestare il panorama del K-pop. La tragedia che ha stroncato la vita di Park Bo-ram è solo l’ultima della fila.

Nell’aprile del 2023 morì Moonbin, conosciuto anche come Moon Bin: cantante, ballerino, attore e modello. Lavorava sotto l’etichetta discografica Fantagio ed era un membro della boyband Astro e del duo Moonbin & Sanha.

E in precedenza si erano registrati altri casi di morti tragiche (talvolta suicidi) fra le star del K-pop, idoli fra molti ragazzini anche in Italia.

La cantante Ahn So-jin nel febbraio 2015 si gettò dal decimo piano di un palazzo, sconfitta dalla depressione.

Kim Jong-hyun nel dicembre 2017 venne trovato morto in un appartamento di Gangnam, quartiere residenziale reso celebre dal brano Gangnam Style di Psy.

Go Ha-ra venne trovato morto nel novembre 2019. Accanto alla salma un biglietto d’addio. Nello stesso anno morirono l’attrice e cantante Sulli, vittima di cyberbullismo e affetta da depressione, e l’attore Cha-In ha.

I suicidi in Corea del Sud

Il tasso di suicidi in Corea del Sud è il più alto fra i paesi Ocse. Nella rilevazione del 2012 il suicidio è risultato essere la quarta causa di morte nel Paese.