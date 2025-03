Ipotesi sabotaggio in radioterapia alle Molinette, denuncia per i cavi tagliati e macchinari in tilt

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il reparto radioterapia dell’ospedale Molinette di Torino è stato bloccato da un possibile atto di sabotaggio, come evidenzierebbe il taglio dei cavi degli acceleratori lineari. L’azienda ospedaliera ha denunciato l’accaduto, dopo essere rimasta con solo una macchina attiva, mentre i tecnici lavorano al ripristino. I pazienti sono stati avvisati e i trattamenti riprenderanno entro pochi giorni.

Molinette, sabotato il reparto di radioterapia?

Il guasto che ha messo fuori gioco il reparto di radioterapia dell’ospedale Molinette di Torino sarebbe stato provocato intenzionalmente. Nella notte fra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, i cavi di alimentazione dei tre acceleratori lineari sono stati recisi, paralizzando l’attività.

La Città della Salute e della Scienza, il più grande polo ospedaliero del Piemonte, ha immediatamente sporto denuncia. L’allarme è scattato quando il personale sanitario che ha iniziato il turno mattutino ha scoperto il danno.

Fonte foto: ANSA

Dopo il presunto sabotaggio all’ospedale Molinette è stata sporta denuncia

I danni in radioterapia

Ignoti hanno agito colpendo doppiamente il reparto. Oltre a tagliare i cavi, hanno anche versato liquidi sui computer, compromettendone il funzionamento.

L’unico macchinario ancora attivo è la tomografia, mentre il resto della strumentazione è stata giudicata temporaneamente inutilizzabile.

Le conseguenze del blocco

La situazione in reparto, con due apparecchiature su tre inattive, ha condizionato gran parte della giornata. I pazienti, che erano stati informati durante la mattinata, hanno potuto iniziare la loro terapia solo dopo le 15.

Oltre ai macchinari e ai computer, gli autori del probabile atto di sabotaggio avrebbero danneggiato anche i collegamenti telefonici, peggiorando ulteriormente la situazione.

Le indagini sul sabotaggio

Dopo che l’azienda ha formalizzato la denuncia, le forze dell’ordine si sono messe al lavoro per identificare i responsabili dell’accaduto. Allo stato attuale non ci sono conferme in merito al sabotaggio, che resta comunque l’ipotesi più probabile.

Nel reparto non sono emerse evidenze in merito al presunto atto volontario, come scritte o messaggi. Mancano inoltre segni di scasso, così come non è ben chiaro quello che potrebbe essere il movente di un’azione deliberata di questo tipo.

Nel frattempo, i tecnici sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento delle attrezzature danneggiate. “Nelle prossime ore è confermata la rimessa in funzione delle apparecchiature, i pazienti verranno sottoposti ai trattamenti programmati al massimo nei prossimi giorni, in base alle esigenze degli stessi” ha dichiarato l’azienda ospedaliera.