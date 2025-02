Ipotesi omicidio suicidio a Montignoso vicino Massa-Carrara, trovati morti marito e moglie: allarme dei vicini

Tragedia in provincia di Massa-Carrara. In una casa del comune di Montignoso, nella frazione di Capanne, i carabinieri hanno trovato morti marito e moglie. L’ipotesi principale è quella dell’omicidio – suicidio: l’insegnante in pensione avrebbe sparato alla donna per poi rivolgere l’arma contro se stesso. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini.

Dramma a Massa-Carrara, ipotesi omicidio – suicidio a Montignoso

Intorno alle ore 12 di lunedì 17 febbraio i carabinieri sarebbero intervenuti nella frazione di Capanne, nel comune di Montignoso, provincia di Massa-Carrara.

I militari sarebbero stati allertati dai vicini di casa, che avrebbero lanciato l’allarme dopo aver sentito colpi di arma da fuoco.

In una villetta della zona, i carabinieri hanno effettivamente trovato morti due anziani, marito e moglie.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e il 118, con l’automedica Nord di Querceta e l’ambulanza della Croce Rossa di Massa-Carrara: secondo La Nazione, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

L’ipotesi principale è quella de”omicidio – suicidio, ma le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Trovati morti marito e moglie: chi erano le vittime

Secondo Noitv, l’uomo, ex insegnante ormai in pensione molto attivo – fino a qualche anno fa – anche nell’associazionismo di Montignoso, avrebbe ucciso la moglie per poi suicidarsi.

Pare che entrambi fossero invalidi da tempo.

Sul luogo della tragedia si sono recati anche il sindaco Gianni Lorenzetti e l’assessore al Sociale Giulio Francesconi.

Notizia in aggiornamento…