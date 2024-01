Tutte le nomination degli Oscar 2024, dal miglior film ai migliori attori: c'è "Io Capitano" di Matteo Garrone

Matteo Garrone in corsa per il premio Oscar con Io Capitano, candidato ufficiale dell’Italia nell’edizione 2024 dopo essere entrato nella cinquina finale dedicata al Miglior film straniero. La notte del 10 marzo, quindi, il regista potrebbe portare a casa l’iconica statuetta. Le nomination, scelte da membri dell’Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. Tutte le nomination: miglior film, miglior regia, miglior attore/attrice protagonista.

Il commento di Garrone

Matteo Garrone non ha nascosto la soddisfazione per la nomination.

Ecco il commento a caldo, ripreso dall’Ansa:

“È una grande soddisfazione e siamo felici che l’avventura continui; nella speranza che il film, e la storia di Seydou, venga visto da un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il mondo”.

Gli avversari di Matteo Garrone

La notte degli Oscar di domenica 10 marzo, Io Capitano di Matteo Garrone se la dovrà vedere con:

Perfect Days di Wim Wenders (Giappone);

di Wim Wenders (Giappone); Zone of Interest di Jonathan Glazer (Regno Unito);

di Jonathan Glazer (Regno Unito); Society of the snow di Juan Antonio Garcia Bayona (Spagna);

di Juan Antonio Garcia Bayona (Spagna); The teachers’ lounge di Ilker Catak (Germania).

La reazione della sottosegretaria alla Cultura

Immediata la soddisfazione di Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura: “Un grande successo per Matteo Garrone. La candidatura con Io Capitano agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale è di per sé un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Grazie al suo bellissimo film il cinema italiano sotto i riflettori internazionali. Ringrazio Rai Cinema per il suo impegno”.

Tutte le candidature: dal miglior film al miglior attore/attrice

Miglior film

American Fiction di Cord Jefferson;

di Cord Jefferson; Anatomia di una caduta di Justine Triet;

di Justine Triet; Barbie di Greta Gerwig;

di Greta Gerwig; The Holdovers di Alexandre Payne;

di Alexandre Payne; Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese;

di Martin Scorsese; Maestro di Bradley Cooper;

di Bradley Cooper; Oppenheimer di Christopher Nolan;

di Christopher Nolan; Past Lives di Celine Song;

di Celine Song; Povere Creature di Yorgos Lanthimos;

di Yorgos Lanthimos; The Zone of Interest di Jonathan Glazer.

Fonte foto: ANSA Cillian Murphy, candidato come miglior attore protagonista nel film Oppenheimer (candidato a sua volta come miglior pellicola)

Ci sono tre film diretti da altrettante donne: una prima volta per l’Academy.

Miglior regia

Justine Triet di Anatomia di una Caduta;

di Anatomia di una Caduta; Jonathan Glazer di The Zone of Interest;

di The Zone of Interest; Yorgos Lanthimos di Povere Creature!;

di Povere Creature!; Christopher Nolan di Oppenheimer;

di Oppenheimer; Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon.

Fuori Greta Gerwig di Barbie che era stata data tra i papabili. Per Scorsese è la 10^ candidatura.

Miglior attore

Bradley Cooper in Maestro;

in Maestro; Colman Domingo in Rustin;

in Rustin; Paul Giamatti in The Holdovers;

in The Holdovers; Cillian Murphy in Oppenheimer;

in Oppenheimer; Jeffrey Wright in American Fiction.

Fuori Leonardo Di Caprio per la sua interpretazione in Killers of The Flower Moon.

Miglior attrice

Annette Bening in Nyad;

in Nyad; Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon;

per Killers of the Flower Moon; Sandra Hüller per Anatomia di Una Caduta;

per Anatomia di Una Caduta; Carey Mulligan di Maestro;

di Maestro; Emma Stone di Povere Creature!.

Fuori a sorpresa Margot Robbie di Barbie, il film fenomeno dell’estate.

Dominio Oppenheimer: 13 nomination

A fare la voce grossa è Oppenheimer di Christopher Nolan, con ben 13 candidature, una in meno del record di sempre.

Povere Creature! di Yorgos Lanthimos si ferma a 11.

Al terzo posto con 10 candidature Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Ai piedi del podio Barbie con otto (e due grandi escluse, Greta Gerwig nella categoria dei registi e Margot Robbie tra le migliori attrici).