Investito sull'autostrada A4 a Peschiera del Garda: è ricoverato in gravi condizioni, traffico bloccato

Grave incidente in autostrada A4. Poco prima delle 6 di martedì 2 maggio, in direzione Venezia un pedone è stato investito nel tratto autostradale compreso tra Peschiera del Garda e Sommacampagna. Sembra che quello dell’uomo, ricoverato in gravi condizioni, sia stato un gesto volontario.

La dinamica dell’incidente

Erano le prime ore della mattina, quando un veicolo, che viaggiava lungo la A4 in direzione Venezia, ha investito un uomo in provincia di Verona.

Il sinistro è avvenuto tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto autostradale in cui è avvenuto l’incidente

La persona colpita dalla vettura sarebbe, come riporta Veronasera, un uomo originario di Montesivano di 34 anni.

I soccorsi sul posto

Dopo che gli automobilisti hanno dato l’allarme, scattato sulla carreggiata in direzione Venezia, all’altezza del cantiere dell’Alta Velocità, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con in tutto 3 mezzi di soccorso.

Tra questi anche un’eliambulanza, utilizzata per trasportare la vittima, in condizioni gravi e in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento. Prima, però, i sanitari giunti sul posto gli hanno fornito le prima cure sul luogo dell’incidente.

Nonostante il violento impatto, le condizioni dell’uomo, seppur preoccupanti, sarebbero meno gravi di quanto previsto. I traumi maggiori sarebbero stati riportati all’altezza delle gambe.

Lungo tutto il tratto sono state registrate lunghe code e traffico bloccato per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Il gesto estremo

Anche gli agenti della polizia stradale di Verona Sud sono arrivati sul posto per eseguire i rilievi e gli accertamenti del caso e stabilire quale fosse stata la dinamica esatta dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, il 34enne, che sarebbe stato ancora cosciente all’arrivo dei soccorsi, avrebbe fatto intendere ai sanitari che si sia trattato di un gesto estremo.

Sembra che l’uomo avrebbe volontariamente scavalcato la recinzione che lo divideva dall’autostrada e si sarebbe posizionato nella traiettoria delle automobili.

Dopo essere stato scansato da un primo mezzo, è stato travolto da una seconda automobile.

La sua automobile è stata poi ritrovata nella zona di un cantiere, dove l’uomo l’ha parcheggiata prima di proseguire a piedi verso l’autostrada.