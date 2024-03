Investito sull'A4 dopo essere sceso dall'auto vicino Bergamo: 61enne muore in autostrada travolto da un camion

Un 61enne è morto investito da un camion mentre camminava sull’A4. L’uomo era uscito dall’auto per motivi ancora non chiari e in piena notte aveva cominciato a percorrere l’autostrada a piedi, fino a quando un mezzo pesante non l’ha travolto. La vittima dell’incidente, residente in Brianza, è morta sul colpo.

L’incidente sull’A4

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo, intorno alle 3.30. Il 61enne residente a Giussano stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda in direzione Venezia, quando, forse per un guasto, si è fermato in una piazzola di sosta dell’A4 tra i caselli di Seriate e Telgate, nel Bergamasco.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo è sceso dall’auto e ha cominciato a camminare a bordo carreggiata lungo l’autostrada. Probabilmente a causa del buio, un 42enne di Verona alla guida di un camion non avrebbe visto il 61enne e l’avrebbe travolto, all’altezza del comune di Bagnatica.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona dell’autostrada A4 dove il 61enne è stato travolto dopo essere sceso dall’auto in autostrada

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e un’automedica inviate dall’Agenzia regionale per l’emergenza, ma per l’uomo il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Seriate che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’episodio e risalire alle cause dell’incidente mortale.

L’incidente a Tordibetto

Sempre nella notte tra venerdì1 e sabato 2 marzo un’altra persona è rimasta vittima di un incidente stradale a Tordibetto, in frazione del comune di Assisi.

A rimanere uccisa una 29enne che ha perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro un contatore del gas. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, nata ad Assisi e residente a Bastia Umbra, si trovava alla guida di un’automobile quando la vettura è improvvisamente uscita di strada mentre procedeva sotto la pioggia lungo un tratto rettilineo di via Bastia.