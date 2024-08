Investito dal treno vicino la stazione di Campo di Marte (Firenze): morto un uomo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo è morto dopo esser stato investito da un treno tra le stazioni di tra Firenze Rovezzano e Firenze Campo di Marte. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria per i rilievi necessari, mentre la circolazione sulla tratta, dopo una prima sospensione, è stata ripristinata sebbene con dei rallentamenti.

È avvenuto nel primo pomeriggio di oggi – sabato 31 agosto 2024 – intorno alle ore 13:30, quello che potrebbe essere stato un incidente in un tratto di ferrovia compreso tre le stazioni di Firenze Rovezzano e Firenze Campo di Marte, in Toscana.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da Firenze Today, un uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un treno di passaggio.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tratta tra Firenze Rovezzano e Firenze Campo di Marte, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno

Sul luogo della tragedia sono intervenuti soccorsi e Forze dell’Ordine, ma per la vittima, un uomo di 28 anni, non c’è stato nulla da fare nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sarebbero quindi accorsi gli agenti della Polizia Ferroviaria, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118, che si è subito preoccupato di stabilizzare il 28enne.

Ogni tentativo da parte dell’equipe sanitaria di salvare la vita dell’uomo è però stato vano. Il decesso del 28enne, un uomo originario della Libia, è stato dichiarato sul posto poco dopo.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo stesse camminando lungo i binari e che non abbia sentito l’arrivo delt reno, venendo in realtà urtato e sbalzato a metri di distanza. L’incidente ha creato non pochi disagi al traffico ferroviario della zona.

I disagi sul traffico ferroviario

Come segnalato sul proprio sito da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), “nel Nodo di Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Firenze Campo Marte. Attivato l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti”.

Sulla tratta interessata, i treni potranno subire “rallentamenti fino a 60 minuti di ritardo, variazioni o cancellazioni”. È stato intanto attivato un servizio sostitutivo con autobus per coprire la tratta da Firenze Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo.

Diversi i treni al momento cancellati, come riportato sul sito della Regione Toscana.