Ciclista investito da un'auto a Olginate e abbandonato sul ciglio della strada: muore in ospedale a Lecco

Ancora una vittima sulle strade italiane. Un ciclista di 39 anni ha perso la vita in ospedale dopo essere stato ritrovato agonizzante sul ciglio della strada. L’uomo è stato soccorso nella mattinata dell’8 ottobre, ma non è stato possibile capire quando sia stato investito. Adesso gli inquirenti stanno cercando di identificare l’autista alla guida del mezzo, probabilmente un’auto, che lo ha travolto senza fermarsi a soccorrerlo e lasciandolo in strada.

Il ritrovamento dell’uomo sul ciglio della strada

Era più o meno l’alba di domenica 8 ottobre quando i carabinieri avrebbero ritrovato il 39enne riverso per terra in via Spluga, a Olginate, in provincia di Lecco.

Come riportato da ‘La Repubblica‘, l’uomo era agonizzante e si trovava sul ciglio della ex strada statale 36.

Fonte foto: Tuttocittà.it Olginate, il Comune in provincia di Lecco, dove si è consumato l’incidente

Al suo fianco, una bici – la sua – distrutta dall’impatto avuto un mezzo, verosimilmente con un’auto.

Stando alle prime informazioni, sembra che il 39enne sia stato travolto da una macchina che però non si sarebbe fermata a prestargli soccorso.

Il 39enne è morto in ospedale

La vittima, riporta ancora ‘La Repubblica‘, è un uomo di 39 anni originario del Burkina Faso e residente a Garlate, nel Lecchese.

Il ciclista è morto dopo essere stato soccorso e portato in ospedale. Quando i carabinieri lo hanno ritrovato in strada, infatti, hanno subito allertato il 118.

Così, i soccorritori hanno trasportato l’uomo all’ospedale ‘Manzoni‘ di Lecco. Le sue condizioni, tuttavia, sarebbero subito apparse molto critiche. Il 39enne, infatti, è morto poco dopo.

I carabinieri cercano l’autista che ha travolto la bici

Adesso, i carabinieri stanno lavorando per identificare l’autista a bordo del mezzo che avrebbe travolto il ciclista per poi lasciarlo riverso sull’asfalto.

Gli agenti, infatti, starebbero visionando le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’incidente e per risalire alla targa del veicolo coinvolto nel sinistro.

