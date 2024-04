Investito da un treno tra Milano Rogoredo e San Donato: ritardi fino a 2 ore verso Bologna, grave il 60enne

Un uomo è stato travolto sui binari da un treno sulla linea Milano-Bologna, tra le stazioni meneghine di Rogoredo e San Donato. L’incidente ha fatto finire nel caos buona parte della circolazione ferroviaria tra i due capoluoghi, provocando ritardi fino a due ore. Il 60enne è stato investito da un convoglio dell’Alta velocità diretto a Roma per cause ancora in fase di accertamento e si troverebbe ricoverato in pericolo di vita.

L’incidente tra Rogoredo e San Donato

Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo è stato investito all’altezza di San Donato Milanese, subendo traumi di seria entità al cranio, al torace e a un braccio. Il 60enne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con un’automedica e un’ambulanza.

Il ferito è stato stabilizzato, intubato e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in codice rosso per le gravissime condizioni riportate. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo non avrebbe avuto con sé. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: gli agenti della polizia ferroviaria sono al lavoro per identificare l’uomo e risalire ai motivi che hanno portato all’incidente.

Treni in tilt sulla linea Milano-Bologna

I treni ha subito inevitabili rallentamenti sulla linea Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria che è stata totalmente bloccata tra le stazioni di Milano Rogoredo e Melegnano fino alle 18. Ferrovie dello Stato ha comunicato il ritorno al traffico regolare sui binari alle 18.45, ma con ritardi persistenti per diversi convogli.

Le tratte ad Alta Velocità e Intercity tra Milano e Bologna hanno registrato fino a 2 ore in più sulla durata dei viaggi e i treni sono stati instradati sulla linea convenzionale tra il capoluogo lombardo e Piacenza.

I treni in ritardo

Questi i convogli ad Alta Velocità direttamente interessati dai rallentamenti secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dal sito di Ferrovie dello Stato, con ritardi superiori a 60 minuti:

FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:40) – Torino Porta Nuova (18:00)

FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03)

FR 9649 Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:10)

FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Benevento (21:54)

FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:19)

FR 9749 Milano Centrale (17:15) – Trieste Centrale (21:27)

FR 9651 Milano Centrale (17:35) – Roma Termini (20:34)

IC 599 Milano Centrale (17:40) – Foligno (23:50)

IC 679 Milano Centrale (18:05) – Livorno Centrale (22:45)