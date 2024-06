Investiti tre ciclisti durante una gara a Belluno, la donna dice che era in ritardo per la messa: la denuncia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Questa mattina a Belluno si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre ciclisti impegnati nella Sporful Dolomiti Race. Una donna, in ritardo per la messa domenicale, ha forzato un blocco stradale e travolto i tre atleti, causando loro fratture multiple. L’episodio ha scatenato la rabbia degli organizzatori, si pensa alla denuncia.

L’incidente a Belluno

Questa mattina a Rivamonte Agordino, in provincia di Belluno, un incidente ha coinvolto tre ciclisti che partecipavano alla Sporful Dolomiti Race, la gran fondo ciclistica più dura d’Europa. Una donna, in ritardo per la messa domenicale, ha forzato un blocco stradale predisposto per la sicurezza della gara, investendo i tre atleti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Belluno: incidente durante gara di ciclisti

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8:30 all’altezza della curva cieca di Forcella Franche.

La dinamica durante la gara

Secondo le testimonianze dei volontari presenti, la donna alla guida della sua auto si è trovata di fronte al blocco stradale dove gli uomini con le palette le intimavano di fermarsi. La sua fretta di arrivare in chiesa l’ha portata a ignorare gli avvertimenti e a proseguire, nonostante i pericoli evidenti. Gli organizzatori della gara hanno riferito di aver tentato in ogni modo di fermarla, ma la donna non ha sentito ragioni, dichiarando: “Sono in ritardo per andare a messa“.

L’impatto è stato inevitabile: i tre ciclisti, un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese, sono stati travolti mentre percorrevano il tratto di strada.

I soccorsi ai tre ciclisti

Subito dopo l’incidente, i soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo e i ciclisti feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Luciani di Agordo, dove sono state riscontrate loro fratture multiple. Gli organizzatori della Sporful Dolomiti Race hanno espresso la loro rabbia e frustrazione per l’accaduto, sottolineando l’inutilità dei loro sforzi per fermare la donna e prevenire l’incidente.

Le autorità locali stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto e prevedono denunce nei confronti della donna, che ha chiaramente violato i divieti e gli avvertimenti presenti sul posto.