Investita dall'ex fidanzato a Paliano dopo una lite, lui scappa: grave 19enne, ragazzo denunciato

Prima la lite, poi l’incidente e infine l’ammissione, solo parziale: a Paliano, in provincia di Frosinone, un 22enne ha investito l’ex fidanzata di 19 anni al termine di un litigio, poi è fuggito. “Non me ne sono accorto”, ha raccontato nella caserma dei carabinieri, dove si è presentato volontariamente un paio d’ore più tardi. La ragazza investita è stata operata d’urgenza.

In prognosi riservata la ragazza investita a Paliano

La 19enne si trova adesso in prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma. Il 22enne è stato denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso.

L’allarme al numero unico delle emergenze è scattato quando, nella tarda serata di domenica 23 febbraio, automobilisti e passanti hanno assistito alla scena e hanno denunciato la presenza di una giovane donna riversa a terra in via San Francesco, nei pressi del parco intitolato a Willy Monteiro Duarte.

Paliano è un comune di quasi 8.000 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio

Entro breve sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la 19enne sul posto. La gravità delle lesioni ha poi reso necessario il trasferimento all’ospedale romano in eliambulanza.

La ragazza è stata operata d’urgenza per ferite gravi a una gamba e al bacino. Le indagini condotte dai carabinieri di Paliano con il supporto dei colleghi di Frosinone, nel frattempo, sono scattate subito.

La confessione dell’ex fidanzato

“Forse l’ho investita. Avevamo litigato e sono scappato via a tutta velocità”, ha raccontato il ragazzo che ha ammesso la possibilità di avere travolto l’ex perché accecato dalla collera, ma che al tempo stesso nega categoricamente l’intenzione di colpirla volontariamente.

Il ruolo dei testimoni dell’incidente

Gli investigatori si erano messi sulle sue tracce fin da subito, anche grazie alle testimonianze delle persone presenti in zona, secondo le quali il conducente dell’automobile avrebbe cercato l’incidente di proposito.

I carabinieri stanno vagliando la versione del ragazzo, mentre attendono che le condizioni della 19enne migliorino, per poterla interrogare e acquisire nuovi elementi.