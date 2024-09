Investita dal furgone in retromarcia a Baranzate vicino Milano, bimba di 4 anni morta: aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Baranzate, vicino Milano, dove una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone in retromarcia. La piccola, rimasta vittima dello sfortunato incidente nel tardo pomeriggio di martedì 3 settembre, è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Niguarda, dove purtroppo non è sopravvissuta alle ferite riportate. Al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Rho, incaricati dello svolgimento delle indagini.

Travolta in retromarcia a Baranzate: morta bimba a 4 anni

Il dolore della comunità è grande, con molti che si interrogano su come sia potuto accadere un incidente simile in una giornata come tante altre.

La tragedia si è consumata martedì a Baranzate, alle porte di Milano, dove la bimba di 4 anni è stata investita da un furgone in retromarcia mentre si trovava in via Redipuglia al civico numero 5, intorno alle 18:30.

L’incidente è avvenuto in via Redipuglia 5 a Baranzate, vicino Milano

Chi era la bimba di 4 anni vittima dell’incidente

Nata in Italia da una famiglia di origine egiziana, la piccola è stata rapidamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Presente nel nosocomio anche il sindaco di Baranzate, Luca Elia, che ha potuto apprendere in prima persona la notizia del decesso della bambina.

L’autista del veicolo, un uomo di 57 anni, è risultato negativo al test per rilevare alcol e droga, come confermato dalle forze dell’ordine.

Le indagini sull’incidente

In base alla prima ricostruzione, la bambina era in strada insieme alla madre 43enne, giocando e forse correndo quando si è verificato il dramma. In seguito all’incidente, la madre ha accusato un malore.

All volante del furgone, un Fiat Doblò, c’era un uomo di 57 anni, che ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della bambina mentre stava facendo retromarcia per entrare nel cortile di un’abitazione.

I carabinieri della compagnia di Rho sono intervenuti prontamente, sequestrando il mezzo e avviando un’indagine dettagliata per chiarire come si siano svolti esattamente i fatti. Le autorità hanno subito interrogato il conducente del furgone per capire meglio le circostanze e determinare eventuali responsabilità a suo carico nelle prossime ore.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori del 118 insieme a una squadra della Croce Rossa di Paderno Dugnano, che hanno trasferito in breve tempo la bimba in ospedale, purtroppo senza che questo sia bastato a salvarle la vita.